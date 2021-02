‘Bod op Sioen houdt te weinig rekening met klim sectorgenoten’

Meerdere professionele beleggers vinden de prijs die de familie Sioen voor het gelijknamige textielbedrijf op tafel wil leggen te karig. Dat blijkt uit reacties na een presentatie voor institutionelen eind vorige week.

‘Ik apprecieer de beurs. Ik apprecieer de analistenmeetings. En ik apprecieer de interactie met analisten’, zo trapte CEO Michèle Sioen de videoconferentie vorige vrijdag af. ‘We zullen de druk van de analisten en de beurs missen.’

Meteen daarna vertelde ze uitgebreid over de redenen waarom ze Sioen liever niet langer op de koersschermen ziet noteren. De regelgeving voor publieke bedrijven wordt almaar strenger, wat onder meer tot uiting komt in het jaarverslag dat elk jaar zo’n 20 pagina’s aandikt. De tijd en de administratie die een notering met zijn vele roadshows kost, kan voor andere dingen dienen. En vooral het nadeel dat concurrenten via de beursnotering inzage krijgen in de strategie van de wereldspeler uit Ardooie, ligt Sioen zwaar op de maag.

Via de holding Sihold biedt de familie 23 euro per aandeel voor Sioen, wat de specialist in technisch textiel op 455 miljoen euro waardeert. De biedprijs ligt 29 procent hoger dan de slotkoers op 28 oktober, de dag voor het bod bekend raakte.

Vaccinherstel

‘De premie leek misschien aantrekkelijk op dat moment, toen de beurzen nog geveld waren door corona. Intussen zijn de koersen door de komst van goedwerkende vaccins en het vooruitzicht op een economisch herstel fors gestegen’, zegt een vermogensbeheerder. Geen van de aanwezigen wou zijn naam in de krant. KBC Securities is lead manager bij het bod. Degroof Petercam werd als onafhankelijk expert ingehuurd over de prijs.

De Bel20-index rukte sinds de bekendmaking van het bod met 26 procent op. De acht beursgenoteerde sectorgenoten waarmee Sioen in het prospectus vergeleken wordt, deden het met een gemiddelde klim van 37 procent nog beter. Er zijn geen volledig vergelijkbare bedrijven, maar wel ondernemingen die minstens deels hetzelfde doen als Sioen. Dat zijn in het textielcoatingsegment de Franse spelers Chargeurs en Serge Ferrari, het Tsjechische PFNonwovens en het Amerikaanse Lydall. Voor beschermkledij zijn het Australische Ansell, het Franse Delta Plus en het Amerikaanse Lakeland vergelijkbaar. Voor de kleinste tak, de chemicaliën, geldt Holland Colours als referentie.

De sectorgenoten zijn veel meer gestegen dan Sioen. Dat is absurd. Een vermogensbeheerder

‘De sectorgenoten zijn veel meer gestegen dan Sioen. Dat is absurd', zegt een institutionele belegger. 'Het is alsof iemand vijf maanden geleden een bod deed op je huis aan 250.000 euro, waarbij je niets tekende, en nu afkomt met een bod aan dezelfde prijs terwijl alle huizen in België gemiddeld ruim een derde gestegen zijn. Bovendien realiseert Sioen een bovengemiddelde marge in zijn sector. De waardering zou hoger moeten zijn.'

Lage prognoses

De vermogensbeheerders stellen zich ook vragen over de relatief lage prognoses voor de komende jaren die in het prospectus gehanteerd worden. Die zijn pessimistischer dan waar analisten voor de operatie van uitgingen. Het prospectus stelt een omzetgroei van 1,6 procent per jaar voor de volgende tien jaar voorop, terwijl de analistenmodellen rekening hielden met 2 à 3 procent jaarlijkse omzetgroei. De bedrijfswinstmarge zou terugvallen naar 6 procent, terwijl de consensus in het verleden rekening hield met 8 à 10 procent.