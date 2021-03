'Bod op Zenitel is niet erg gul, maar wel fair'

Dinsdag start het bod op Zenitel. De meeste analisten vinden dat de holding 3D een faire, maar niet bijzonder hoge prijs op tafel legt om de specialist in crisisbestendige communicatieapparatuur van de beurs te halen.

Vrijdagavond kwam er nog een aangename verrassing uit de bus voor de aandeelhouders van Zenitel . House of Thor, een dochter van de investeringsmaatschappij 3D, had in november haar intentie bekendgemaakt om Zenitel van de beurs te halen, maar verhoogt alsnog haar biedprijs met een halve euro tot 23,25 euro per aandeel. Dat is 41 procent hoger dan de koers voor het bod bekend raakte. Ze waardeert het 120 oude bedrijf op 77 miljoen euro.

De kleine prijsverhoging is een gevolg van een deal die 3D, eigendom van de zakenfamilies Donck en Desimpel, sloot met een andere grote aandeelhouder in Zenitel, de projectontwikkelaar Matexi van de families Hannecart en Vande Vyvere. Die twee laatste families ruilen hun Zenitel-stukken tegen een belang in de nieuwe Zenitel-eigenaar House of Thor. Omdat dat tegen iets gunstiger voorwaarden gebeurt, krijgen alle aandeelhouders een hogere prijs.

75 procent

De bieder is er dankzij de steun van de belangrijkste aandeelhouders al zeker van 75 procent van de aandelen binnen te halen. Ook De Wilg, de vennootschap van de familie Leysen (eigenaars van de verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits), brengt zijn belang van 12 procent in.

De belangrijkste voorwaarde om het bod te finaliseren is dat de aandeelhouders minstens 95 procent van de stukken inbrengen. 3D kan ook afzien van het bod als de Bel20-index onder 2.979,70 punten zakt, of er zich iets voordoet met een impact van minstens 1 miljoen euro op de nettowinst. 3D kan al die voorwaarden weliswaar laten vallen. Als de holding 96,29 procent van het kapitaal in handen krijgt, volgt een uitrookbod en een schrapping van de Brusselse beurstabellen.

Onafhankelijk expert

Het openbaar bod loopt tot 1 april. KBC Securities is lead manager, terwijl Degroof Petercam zich als onafhankelijk expert over de prijs boog. Hetzelfde duo is in die rol ook aan de slag bij het bod op de textielgroep Sioen, dat na veel kritiek gevoelig werd opgetrokken.

19,45 waardering Een Zenitel-aandeel is volgens de onafhankelijke expert Degroof Petercam 19,45 euro waard.

Degroof Petercam hield rekening met een verbetering van de operationele winstmarge (ebitda) van 7,7 procent in 2019 tot 9,6 procent in 2025. 2020 is wegens corona een bijzonder jaar, omdat veel investeringen werden uitgesteld en heel wat kosten - zoals voor reizen en beurzen - uitzonderlijk wegvielen. Degroof Petercam waardeert Zenitel volgens de discountcashflowmethode op 19,45 euro per aandeel, met een vork van 16,50 euro in een pessimistisch scenario en 21,5 euro in een optimistisch verhaal.

De meeste analisten vinden de biedprijs correct, vooral omdat Zenitel een illiquide aandeel is dat op de fixingmarkt noteert. Daar is slechts twee keer per dag een koersvorming mogelijk.

‘De prijs is fair. Wij zouden ingaan op het bod’, oordeelt het beursblad De Belegger. ‘De verhandelbaarheid van het aandeel was al vrij laag en zal alleen maar krimpen na de biedoperatie. U kan best ingaan op het bod’, oordeelt Kristoff Van Houte van Kroffinvest. ‘Dit lichtjes verbeterd bod oogt nog magertjes, maar we gaan toch onze aandelen aanbieden, anders dreig je te blijven zitten met haast onverkoopbare aandelen’, stelt Mister Market Magazine.

De verhandelbaarheid van het aandeel was al vrij laag en zal alleen maar krimpen na de biedoperatie. Kristoff Van Houte Beursanalist

Bart Goemaere van BeursTips vindt de prijs daarentegen karig. ‘2020 was een uitstekend jaar. De biedprijs waardeert Zenitel tegen 11 keer de winst en 5,5 keer de bedrijfskasstroom van 2020. Dat is aan de lage kant. Dat de referentieaandeelhouder niet verkoopt aan een derde partij, maar zelf de koper is, en een andere grote aandeelhouder langs de achterdeur weer instapt, spreekt boekdelen.’ Hij vindt de prognoses die Zenitel voor zichzelf hanteert te conservatief en raadt aan de stukken tijdens de eerste biedronde nog niet aan te bieden.

Telegrafie

Indien het bod slaagt, verdwijnt een Belgisch bedrijf met een stevig verleden van de beurs. Zenitel werd in 1901 opgericht als de Compagnie Générale de Télégraphie sans Fil, met de steun van koning Leopold II en de uitvinder van de draadloze telegrafie, de Italiaan Guglielmo Marconi. Nadien werd het bedrijf omgedoopt tot SAIT (Société Anonyme Internationale de Télégraphie). In 1965 trok de onderneming naar de Brusselse beurs. In 1992 voegde SAIT Radio Holland toe aan zijn naam na de overname van die Nederlandse sectorgenoot. Bij de eeuwwisseling fuseerde het Belgische bedrijf met het Noorse Stento tot Zenitel. Alle operationele activiteiten verhuisden intussen naar Scandinavië, hoewel de maatschappelijke zetel zich nog in Zellik bevindt.

Zenitel levert radiocommunicatiesystemen die onder alle omstandigheden moeten blijven werken, zoals op schepen, boorplatformen, tunnels of gevangenissen. Iets meer dan de helft van de omzet komt van activiteiten op zee.