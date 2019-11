Boeing houdt Dow Jones aan de grond

Beleggers letten goed op de verdere ontwikkelingen in het handelsconflict. Dell jaagt beleggers op stang met zijn prognoses.

De Amerikaanse beurzen staan in de vroege handel op lichte winst. President Donald Trump zegt dat de onderhandelingen met China in de laatste fase zitten en dat een 'eerstefasedeal' een kwestie van tijd is. Verder trekken beleggers zich op aan een positief cijfer over de economie van de VS. De Amerikaanse groei in het derde kwartaal is opwaarts bijgesteld naar 2,1 procent op jaarbasis, terwijl eerder sprake was van een groei van 1,9 procent.

Boeing

Hoewel de S&P500 en de Nasdaq respectievelijk 0,2 en 0,4 procent hoger gaan, verliest de Dow Jones 0,1 procent. Dat komt door zwaargewicht Boeing . Het aandeel vliegt 1,2 procent lager. Er dreigen strengere controles wanneer de vliegtuigbouwer de 737 MAX-toestellen weer in de lucht gaat sturen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil elk toestel afzonderlijk inspecteren alvorens ze goedkeuring geeft om het weer te laten vliegen.

Het was Boeing eerder toegestaan om zelf veiligheidscontroles te doen op de vliegtuigen, maar de luchtvaartautoriteit trekt die bevoegdheid nu in. De angst in de markt is nu dat er meer controles komen die veel tijd gaan kosten. In dat geval duurt het nog langer voordat de toestellen weer kunnen vliegen.

Na crashes in Indonesiƫ in oktober 2018 en in Ethiopiƫ in maart van dit jaar, waarbij honderden mensen omkwamen, mogen de 737 MAX-toestellen de lucht niet meer in.

Dell

Met het aandeel Dell is het nog wat erger gesteld, dat verliest 2,4 procent. Dell kwam gisteravond met kwartaalcijfers en vooruitzichten. Vooral de prognoses stelden teleur.

De computer- en technologieproducent zag de verkopen in het derde kwartaal met 2 procent stijgen naar 22,8 miljard dollar. Dat was iets minder dan de 23 miljard dollar waar analisten op hadden gerekend.

De winst per aandeel kwam met 1,75 dollar hoger uit dan verwacht. Analisten rekenden op 1,62 dollar per aandeel.

Het waren vooral de omzetverwachtingen die ontgoochelden. Het bedrijf verwacht dat de omzet voor het huidige boekjaar tussen 91,5 miljard en 92,2 miljard dollar zal liggen. Eerder dacht de groep een omzet van tussen 92,7 en 94,2 miljard dollar te behalen.

De boosdoener is vooral het tekort aan chips bij toeleverancier Intel, een tekort dat de omzetgroei belemmert. Intel zei eerder dat het problemen heeft om bepaalde componenten aan klanten te leveren door het krappe aanbod van chips en door beperkte voorraden. Volgens CEO Tom Sweet kan Dell daardoor een aantal computerbestellingen voor bedrijven niet afhandelen. Dat is een tegenvaller voor de onderneming omdat juist deze bestellingen vaak leiden tot de afname van additionele producten en diensten.