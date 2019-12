Boeing maakt van Dow een laagvlieger

Beleggers zijn goedgemutst na de handelsdeal tussen de VS en China. Boeing overweegt de productie van de 737 MAX stop te zetten.

De beurzen in de VS gaan maandag hoger. De Dow Jones wint 0,6 procent, de S&P500 veert met 0,8 procent op en de Nasdaq stijgt met 0,9 procent.

Het optimisme op de beurzen komt nadat de VS en China vorige week een doorbraak gerealiseerd hebben in het handelsoverleg. De twee kemphanen bevestigden vrijdag dat ze het eens zijn over een 'eerste fase'-handelsakkoord. Daarmee verdwijnt een belangrijke bedreiging voor de wereldeconomie en de financiële markten.

Boeing

Opvallend is dat de Dow Jones met een winst van 0,6 procent achterblijft op de S&P500 (+0,8%) en de Nasdaq (+0,9%). Dat komt door zwaargewicht Boeing . De vliegtuigmaker belandt in een kleine luchtzak met 2,2 procent. De vliegtuigreus overweegt de productie van de 737 Max tijdelijk stil te leggen. Wereldwijd staan alle vliegtuigen van dit type sinds maart aan de grond na twee crashes in Indonesië en Ethiopië.

De ongelukken waren te wijten aan nukkige software. De groep is bezig met een update van de software, maar de aanpassingen moeten wereldwijd worden goedgekeurd. Het ziet ernaar uit dat dat niet voor januari volgend jaar zal gebeuren.

Het bedrijf zou ook het productieritme kunnen vertragen, maar een tijdelijke onderbreking zou minder schokkend zijn, vernam het persbureau Bloomberg uit goede bron. Mogelijk neemt de Amerikaanse vliegtuigbouwer maandag een beslissing.

De 737 is Boeings best verkopende toestel. Sinds de twee crashes heeft het bedrijf de productie wat teruggeschroefd, maar intussen zijn meer dan 380 vliegtuigen afgewerkt.

IFF

International Flavors & Fragrances (IFF) - een Amerikaanse specialist in geur- en smaakstoffen voor voeding, verzorgings- en schoonmaakproducten - neemt de voedingstak van de chemiegroep DuPont over voor 26,2 miljard dollar. IFF haalde het in de overnamestrijd van de Ierse Kerry Group.

De nieuwe fusiegroep zal een ondernemingswaarde van 45,4 miljard dollar hebben. De aandeelhouders van DuPont krijgen een belang van 55,4 procent in de groep, terwijl 44,6 procent naar de aandeelhouders van IFF gaat.

De voedingstak van DuPont is onder meer gespecialiseerd in zoetstoffen, emulgatoren voor zuivelproducten en voedingsvezels.

IFF levert een fikse 6,7 procent in en Dupont gaat 0,1 procent lager.