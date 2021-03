Boeing opent kredietlijn van 5,28 miljard dollar

Beleggers zijn wat voorzichtig op de Amerikaanse beurzen nu in Europa de coronabesmettingen stevig oplopen en landen zich genoodzaakt zien om nieuwe lockdowns af te kondigen . De eurozone is een belangrijke afzetmarkt voor Amerikaanse producten, zodat een vertraging van de Europese economie ook Amerikaanse bedrijven kan raken.

Boeing

Vliegtuigbouwer Boeing heeft een kredietlijn geopend bij de banken Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America en Wells Fargo voor in totaal 5,28 miljard dollar. Het gaat om een doorlopende kredietfaciliteit, waarbij Boeing ieder moment geld kan opnemen, maar ook kan terugbetalen. Daarmee verzekert het bedrijf zich van voldoende financiering om de coronacrisis door te komen.

Boeing heeft het niet makkelijk. Door de coronacrisis is het aantal vliegtuigreizen fors afgenomen. Daardoor is er ook een stuk minder vraag naar de vliegtuigen die Boeing bouwt en ziet de grootste vliegtuigbouwer ter wereld zijn inkomsten flink dalen. De kredietlijn maakt dat Boeing zijn rekeningen kan blijven betalen tot de coronastorm gaat liggen.

In januari rapporteerde de vliegtuigproducent een recordverlies van 11,9 miljard dollar. Alleen al in het vierde kwartaal was er 8,44 miljard dollar verlies. Boeing stelde ook de lancering van het breedromptoestel 777X voor de derde keer uit, tot eind 2023. Voor dat uitstel nam het bedrijf een last van 6,5 miljard dollar. Daarnaast verzoop het bedrijf onder de afgewerkte vliegtuigen. De stock was volgens de groep aangegroeid tot ongeveer 450 B737 MAX-toestellen, naast tientallen exemplaren van de 787 Dreamliner.