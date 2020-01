Boeing overweegt wederom productieknip voor 787 Dreamliner

De top van Boeing zou overwegen om de maandelijkse productie met twee vliegtuigen terug te brengen tot tien per maand. Dat gebeurt nadat het bedrijf in oktober ook al een productieknip heeft doorgevoerd. Boeing heeft moeite om het toestel aan de man te brengen door een overvloed van tweedehandsvliegtuigen van het type op de markt.

De Boeing 787 is niet het enige probleemtoestel van de vliegtuigproducent. De Boeing 737 MAX staat wereldwijd al sinds maart aan de grond na twee fatale crashes in Indonesiƫ en Ethiopiƫ. Hierdoor moest ook de productie van de 737 - het best verkopende toestel van het bedrijf - teruggeschroefd worden.