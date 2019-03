Boeing wint weer wat hoogte

Na de zware koersverliezen van de afgelopen dagen krabbelt het aandeel Boeing recht met 1 procent. De vliegtuigbouwer ging gisteren nog hard onderuit, nadat bekend werd dat Europa de Boeing 737 MAX-toestellen in de ban deed. Luchtvaartdeskundigen twijfelen over de betrouwbaarheid van het vliegtuig na de crashes in Ethiopië en Indonesië.