Bois Sauvage tekent in op kapitaalronde Umicore

De Brusselse holding is de enige Belgische grote belegger die Umicore al decennia trouw is.

Bois Sauvage mocht voor 14,3 miljoen euro intekenen op de kapitaalronde die Umicore donderdagavond in recordtempo afrondde. Dat laat de Brusselse holding in een mededeling weten.

Bois Sauvage verwierf zo 360.000 extra stukken, wat het totaal op 4.37 miljoen brengt. Bij de huidige koers is dat belang 193 miljoen euro waard.

Volgens het jongst beschikbare jaarverslag - dat over 2016 - had de holding eind 2016 2 miljoen stuks Umicore. Dat zijn er na de aandelensplitsing 4 miljoen geworden, zodat Bois Sauvage in de loop van 2017 waarschijnlijk 10.000 stuks bijkocht op de beurs.

Eén iets is zeker: er zijn weinig of geen grote Belgische beleggers die een meerwaarde op hun belegging in Umicore kunnen voorleggen als Bois Sauvage. Tot GBL opdook, was Bois Sauvage de enige stabiele grote Belgische aandeelhouder in het kapitaal van de materialengroep.

Voormalig CEO Thomas Leysen wist dat te appreciëren maar had er anderzijds nooit een probleem mee dat zijn bedrijf na de exit van Generale Maatschappij geen enkele grootaandeelhouder meer had en dus kwetsbaar was voor een overname, zeker begin de jaren 2000 toen het aandeel - toen nog Union Minière - tegen minder dan een tiende van de huidige koers noteerde.