Bone Therapeutics betaalt 500.000 euro in schikking met FSMA

Het biotechbedrijf Bone Therapeutics heeft zich schuldig gemaakt aan misleidende en te late communicatie, zegt de toezichthouder FSMA.

Bone Therapeutics heeft een minnelijke schikking getroffen met de FSMA. De schikking bestaat uit de betaling van een bedrag van 500.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de toezichthouder.

De FSMA oordeelde na een onderzoek over de communicatie van Bone Therapeutics dat in 2016 en 2017 verschillende inbreuken zijn gepleegd. 'Het ging daarbij onder meer om de laattijdige publicatie van de beslissing om de voorbereiding van een klinische studie stop te zetten waarvan de start eerder was aangekondigd. Ook had het bedrijf niet gecommuniceerd over grote problemen bij de werving van patiënten in het kader van twee andere klinische studies en over het mislukken van de pogingen om die werving te versnellen.'

Lees Meer mv van de dag Oprichter Bone Therapeutics wil ‘biotech voor huisdieren’ doen kwispelen op de beurs

Voorwetenschap

Volgens de FSMA ging het daarbij telkens om voorwetenschap. 'Bone Therapeutics had die informatie dan ook zo snel mogelijk openbaar moeten maken, wat niet is gebeurd. Bovendien informeerde het bedrijf de markt in verschillende mededelingen over ontwikkelingen in het kader van verschillende lopende studies, zonder ooit melding te maken van voornoemde problemen.'

Daardoor gaf Bone Therapeutics de markt, via die mededelingen, een verkeerd beeld van het bedrijf. Bone Therapeutics werkte mee aan het onderzoek van de FSMA en dat leidde tot een minnelijke schikking.