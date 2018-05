Bone Therapeutics kan voort tot eind 2019

Eind maart had het Waalse onderzoeksbedrijf 10,4 miljoen euro op de rekening staan. Hoewel het verwacht dit jaar 15 à 16 miljoen op te gebruiken in zijn orthopedische onderzoeken stelt het toch voldoende reserves te hebben tot en met het derde kwartaal van 2019.

Grote investeerders kochten in februari immers voor 19,5 miljoen euro converteerbare obligaties. Nog maar 6,6 miljoen euro daarvan werd al omgezet in eigen vermogen voor Bone. De rest moet voor oktober 2019 omgezet worden, en dat zal bijna 12,9 miljoen in het laatje brenegn.

Geen onbelangrijke datum voor Bone, dat na een mislukte paringsdans met een Russische partner eind 2017 dringend verse cash nodig had. Nu kan het licht blijven branden in de laboratoria in Gosselies tot een van de belangrijkste stamcelonderzoeken nieuwe definitieve resultaten kan voorleggen. In de loop van februari had Bone 32 patiënten gevonden voor zijn fase 2-onderzoek (van drie fases) met het potentiële middel Allob.

Het 'spinal fusion'-spoor zou moeten leiden tot een manier om ruggenwervels aan elkaar te bevestigen. Voorlopige resultaten noemt Bone 'veelbelovend', omdat in september bleek dat bij de 15 eerste proefkonijnen minder pijn aan de rug en de benen werd vastgesteld. Midden 2019 moet er een definitief resultaat zijn, alle 32 patiënten moeten een jaar na de behandeling opgevolgd worden.