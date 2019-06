Bone presenteert geslaagd onderzoek

Het celtherapiemiddel ALLOB van Bone Therapeutics levert zowel na 12 als na 24 maanden goede resultaten op bij het bevorderen van wervelfusie.

Het Waalse biotechbedrijf Bone Therapeutics maakte vanmorgen de resultaten bekend van het fase 2a-onderzoek voor het botgroeimiddel ALLOB bij patiënten die een spinale fusie ondergaan. Het middel heeft de onderzoeksfase met succes doorlopen.

Het celtherapiemiddel ALLOB blijkt goede diensten te kunnen bewijzen bij spinale fusie. Bij mensen die last hebben van één of meerdere van hun tussenwervelschijven, kan de pijn worden weggenomen door wervels aan elkaar te laten groeien zodat ze niet meer onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen.

Deze twee wervels fuseren door middel van een soort kooitje dat chirurgen bouwen tussen de twee wervels en waarin synthetische korrels worden aangebracht. In dit kooitje kan dan nieuw botweefsel gaan groeien, zodat de wervels kunnen fuseren. In dit onderzoek is aan deze behandeling nog het middel ALLOB toegevoegd dat helpt met de botvorming.

Volledige fusie

Uit de scans die zijn verzameld over een periode van 12 maanden blijkt dat bij 22 van de 30 patiënten (73,3 procent) een succesvolle fusie van de wervels is te zien. Bij de overige 8 patiënten constateert men dat er wel botvorming plaatsvindt, maar dat er geen sprake is van een succesvolle fusie.

Het percentage van 73,3 procent is een forse verbetering tegenover de interimresultaten die in september 2017 werden bekendgemaakt. Toen was er slechts bij 60 procent sprake van volledige wervelfusie.

Voor de eerste 15 patiënten die al de volledige opvolgingsperiode van 24 maanden hebben doorlopen, geldt dat er 13 zijn waarbij de wervelfusie volledig is geslaagd. Dat stemt overeen met 86,7 procent. Het is nu wachten op de resultaten van de volgende 15 patiënten.

Functionaliteit

Uit de studie blijkt voorts dat een behandeling met ALLOB resulteert in een significante verbetering van de functionaliteit van de patiënt. Ook is een sterke pijnreductie te zien. De behandeling vermindert rugpijn met 67 procent en pijn aan de benen met 75 procent.

Omdat ALLOB gebruikmaakt van beenmerg dat niet van de patiënten zelf is, kan het altijd zijn dat het lichaam anti-lichamen aanmaakt. Dit is gebeurd bij 64,5 procent van de patiënten. Het heeft echter geen klinische gevolgen gehad.