Boomend Immobel gaat dividend tiende verhogen

De projectontwikkelaar Immobel heeft een sterk halfjaar achter de rug. De bedrijfsopbrengsten stegen 77 procent tot 97,7 miljoen euro. De nettowinst verdrievoudigde tot 15 miljoen.

Door de sterke cijfers en goede vooruitzichten bevestigt Immobel de intentie om ook dit jaar het dividend met een tiende te verhogen.

De cijfers tonen de impact van de nieuwe strategie om vooral te groeien in woningen en in het buitenland. Immobel wil zijn resultaten minder afhankelijk maken van megaprojecten en een gediversifieerde portefeuille opbouwen die groei en recurrente resultaten oplevert.

‘We verwachten dat meer dan de helft van onze nettowinst dit jaar afkomstig zal zijn van de residentiële sector, en dat in de vier landen waar we actief zijn. Die trend zal zich de komende jaren doorzetten’, stelt ceo Alexander Hodac. Immobel is aanwezig in België, Luxemburg, Frankrijk en Polen. In dat laatste land gaat Immobel het Cedet-kantoorgebouw in Warschau nog dit jaar verkopen aan een Aziatisch investeringsfonds, wat een ‘bijzonder gunstige’ invloed zal hebben op de nettowinst.

Meer investeren = meer schulden

De schulden namen 23 procent toe tot 308 miljoen euro. Dat is vooral het gevolg van de aankoop van een belang van 30 procent in de Urban Living Group (het vroegere Land Invest). Dat is de eigenaar van de Antwerpse Slachthuissite, het grootste residentiële project in Vlaanderen.