Boskalis: 'Bedrijfsresultaat is fors verbeterd'

De baggertak heeft het volgens Boskalis goed gedaan en zag een stabiel gebleven orderboek. Ook de divisie Offshore Energy, die zich onder andere bezighoudt met werken aan windmolenparken, deed het aanzienlijk beter. Boskalis had het vooral druk met het leggen van kabels voor windmolenparken. Die zijn nodig om de windmolenparken met het vasteland te verbinden. De onderneming ziet daarnaast de concurrentie dalen in het duurdere segment van Offshore Energy.

Eerder dit jaar trof de maritieme dienstverlener een voorziening van 100 miljoen euro, omdat de markt voor offshorewind in korte tijd 'erg moeilijk' was geworden. Dat kwam door toenemende concurrentie en het wegvallen van belangrijke subsidies.

Vooruitzichten

Analist Luuk van Beek van Degroof Petercam stelt dat de winst van Boskalis de komende jaren kan verdubbelen. 'Daarvoor moet de olie- en gasindustrie verder aantrekken. De volumes moeten eerst terug naar de historische niveaus. Tot die tijd denken we dat de divisie Offshore Energy en de baggertak in een zeer concurrerende omgeving zitten.'

Katalysatoren

Analist Bart Cuypers van KBC Securities zegt dat de markt twee zaken in de gaten moet houden. 'Er zijn twee mogelijke katalysatoren voor de koers van het bedrijf. De eerste is een mogelijke bevestiging van de verbeterde situatie bij de cijfers over het vierde kwartaal. De tweede is een mogelijke 'eerstefasedeal' tussen de VS en China'.