Bouwgroep BAM keldert op de beurs

De bouwgroep verwijst naar 90 miljoen euro onverwachte kosten voor een groot infrastructuurproject, enkele nutsbouwprojecten in Duitsland (65 miljoen) en een project van BAM International (25 miljoen). Ze verwacht een deel van de kosten te kunnen recupereren via claims.

BAM verwacht in de eerste 6 maanden van dit jaar verlies te maken. De kaspositie zal volgens de bouwer solide blijven en zou in lijn zijn met het niveau van midden 2018. Het bedrijf maakt op 22 augustus de halfjaarcijfers bekend.

Bouwsector

Ook de aandelenspecialist Nico Inberg zegt dat het een klap is voor het vertrouwen in BAM. 'Eerst was er het flink uit de hand gelopen project Zeesluis IJmuiden en nu heeft de groep weer slecht nieuws. Je gaat je dan toch afvragen of CEO Rob van Wingerden de zaken nog wel helemaal in de hand heeft.'