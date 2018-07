Bpost heeft herfinanciering Amerikaanse overname rond

De Belgische postgroep heeft haar ronde langs investeerders afgesloten met een obligatielening van 650 miljoen euro. Uitleners verdienen acht jaar lang een rendement van bijna 1,4 procent.

Bpost vervangt een overbruggingskrediet door een nieuwe obligatielening tegen een gunstiger tarief. Daarmee wordt de overname van het Amerikaanse Radial retroactief iets goedkoper. De operatie werd mede mogelijk gemaakt door een hoge rating die kredietbeoordelaar Standard & Poors vorige maand op het postbedrijf plakte.

Nadat CEO Koen Van Gerven Europa rondreisde om grote investeerders warm te maken voor de obligatieuitgifte, komen zij met 650 miljoen euro over de brug. Bpost zal hen vergoeden door acht jaar lang een coupon van 1,25 procent te betalen, en op 11 juli 2026 de volledige coupure van 100.000 euro terugbetalen.

De obligaties worden licht onder de nominale prijs uitgegeven: grote beleggers betalen nu goed 99 euro voor elke 100 euro die ze in 2026 terugkrijgen. Door die korting komt het effectieve beleggersrendement op 1,37 procent per jaar. Dat is een volle procentpunt meer dan er te verdienen valt met achtjarig Belgisch staatspapier (0,376%).

Bpost betaalde eind 2017 700 miljoen voor Radial, dat werkt met e-commercebedrijven in de VS. De overname moest een winstmotor worden die de afkalvende inkomsten uit traditioneel briefverkeer in eigen land moest compenseren. 'Die daling gaat nu nog traag, maar kan plots heel snel worden, leren buitenlandse voorbeelden ons,' zei Van Gerven daarover op de jaarvergadering.