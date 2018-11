‘Bpost kan prognose waarmaken'

De misser van Bpost in het derde kwartaal is minder groot dan het lijkt, zeggen analisten. Ze achten het haalbaar dat het postbedrijf zijn winstprognose haalt, zij het dankzij enkele eenmalige elementen.

Het aandeel Bpost wordt andermaal zwaar afgestraft op de beurs. De koers zakt weg naar een nieuw dieptepunt. Met zijn kwartaalresultaten bleef het bedrijf een heel eind onder de verwachtingen. De omzet was in lijn, maar de brutobedrijfswinst (ebitda) van 78,9 miljoen was veel lager dan de 112 miljoen waar analisten op rekenden. Bpost schoot hier dus zowat 30 procent te kort.

De misser is echter minder groot dan gedacht. In het derde kwartaal van 2017 werd de winst aangedikt door verschillende eenmalige elementen waar Bpost niet over had gecommuniceerd. Samen hadden die volgens Ruben Devos van KBC Securities een positieve impact van 22 miljoen euro op de ebitda. Wordt de consensusverwachting op basis hiervan gecorrigeerd, dan was de brutobedrijfswinst in het derde kwartaal van 2018 nog altijd 10 procent lager, becijferde ING-analist Marc Zwartsenburg.

Verkiezingen en gebouwen

Bpost handhaafde anderzijds zijn winst- en dividendprognose, omdat het op een sterk vierde kwartaal hoopt. De brutobedrijfswinst (ebitda) zou wel aan de onderkant van de eerder gegeven vork van 560 tot 600 miljoen uitkomen.

Beide analisten achten dat haalbaar dankzij een hele reeks positieve elementen. Het gaat onder meer over prijsverhogingen, nog een stukje van de positieve impact van de verkiezingen, het wegvallen van advies- en transactiekosten in vergelijking met vorig jaar (toen Radial werd overgenomen), de opbrengst uit de verkoop van gebouwen (de verkoop van het oude postsorteercentrum in Brussel zou op schema zitten voor het vierde kwartaal) en een betere prestatie van het pakjesvervoer (door de sterke vraag in de eindejaarsperiode). Wat dit laatste betreft wordt het volgens Devos wel een uitdaging om zowel in België als de VS de juiste mensen te vinden.

Sociaal conflict