Bpost meldt pas na week ontslag voorzitter

Bpost stuurde dinsdagavond een opmerkelijk persbericht de wereld in. Het postbedrijf meldde dat François Cornelis per direct opstapt als voorzitter, hoewel zijn mandaat tot 2023 liep. Even opvallend was de timing van de communicatie. Volgens het persbericht stelde Cornelis zijn mandaat ter beschikking met ingang van vorige woensdag 31 maart. De woordvoerster van Bpost bevestigt dat de raad van bestuur die dag samenkwam om het vertrek van Cornelis te noteren.