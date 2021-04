Bpost onthoofd na vervroegd vertrek voorzitter

François Cornelis stopt per direct als voorzitter van Bpost. Twee interimmers moeten het beursgenoteerde bedrijf door de crisis loodsen.

Amper drie weken na het ontslag van CEO Jean-Paul Van Avermaet speelt Bpost opnieuw een cruciaal figuur aan de top kwijt. Voorzitter François Cornelis (71) heeft zijn mandaat als onafhankelijke bestuurder met ingang van 31 maart ter beschikking gesteld. Dat meldt het beursgenoteerde bedrijf dinsdag.

Cornelis, die sinds 2013 als bestuurder bij Bpost zetelt, stond onder zware druk wegens zijn makke aanpak van de zaak-Van Avermaet. De raad van bestuur raakte het maanden niet eens over het lot van de CEO, die verwikkeld raakte in een kartelzaak bij zijn vorige werkgever G4S. Uiteindelijk eiste de federale regering, die 51 procent van Bpost bezit, midden maart Van Avermaets ontslag.

De essentie François Cornelis stopt met onmiddellijke ingang als voorzitter van Bpost.

Zijn mandaat liep tot 2023, maar de druk op zijn positie was erg groot.

Onafhankelijk bestuurder Ray Stewart volgt Cornelis tijdelijk op.

Wellicht schuift de PS op de algemene vergadering in mei een nieuwe voorzitter naar voren.

Verschillende leden van de raad van bestuur uitten zware kritiek op Cornelis. Hij kreeg het verwijt de raad niet voldoende te hebben geïnformeerd en de zaken te veel op zijn beloop te laten. Daarop zetten de bestuurders Cornelis af als voorzitter van het benoemingscomité, dat de zoektocht naar Van Avermaets opvolger leidt.

Ongenoegen

Bovendien leeft bij Bpost al langer ongenoegen over de besluiteloosheid van de raad van bestuur. Tal van voormalige managers en bestuurders wijzen met een beschuldigende vinger en in vaak vernietigende bewoordingen naar Cornelis. 'De raad van bestuur is al een paar jaar out of control', zei een voormalige topper in De Tijd. 'De voorzitter heeft weinig controle over de andere bestuurders. Hij probeert de baas te zijn, maar het is een arrogante man met weinig macht. Geen enkele CEO kan slagen met deze raad van bestuur.'

François Cornelis heeft zijn mandaat als onafhankelijke bestuurder van Bpost ter beschikking gesteld met ingang van 31 maart 2021. Persbericht Bpost

Dat Cornelis meteen opstapt, komt als een verrassing. Het Bpost-mandaat van de Franstalige manager, die carrière maakte in de oliesector, liep nog tot 2023. Maar het was twijfelachtig of de verzwakte voorzitter het zolang zou uithouden. De regering-De Croo besliste onlangs dat de PS in 2023 de voorzitter mag kiezen. Daardoor werd er rekening mee gehouden dat Cornelis, die een cdH-etiket heeft, op de algemene vergadering van 12 mei een stap zou opzijzetten.

Uiteindelijk besliste Cornelis, die niet reageerde op vragen, de eer aan zichzelf te houden. Volgens een goedgeplaatste bron had de federale regering Cornelis bij Van Avermaets ontslag duidelijk gemaakt dat er voor hem geen toekomst was bij Bpost. 'Hij wist dat hij ontslagen zou worden', klinkt het. 'Hij voelde dat er in de raad van bestuur geen vertrouwen meer was.' Elders wordt gezegd dat de federale regering enkel aangaf dat de raad van bestuur op de algemene vergadering grondig moet aangepast worden. Door zelf op te stappen vermijdt de Knokkenaar gezichtsverlies.

Interim

Twee interimmers moeten Bpost door de coronacrisis leiden. Nadat juridisch directeur Dirk Tirez vorige maand was aangesteld als interim-CEO, volgt onafhankelijk bestuurder Ray Stewart Cornelis op als interim-voorzitter. Stewart is de vroegere financieel directeur van Proximus, het telecombedrijf dat ook deels in overheidshanden is.