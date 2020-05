Brazilianen zien opnieuw kansen in beurskoers AB InBev

De holding BRC van Claudio Garcia, Cecilia Sicupira, Marcel Telles en Paulo Lemann laat zich geregeld opmerken met opportunistische aan- en verkopen in AB InBev . In november vorig jaar verkochten ze 1 miljoen aandelen van 's werelds grootste brouwer voor 71,79 euro per stuk, waarmee ze 77,1 miljoen euro cashten. Intussen is de koers zowat gehalveerd en achtten ze de tijd rijp om opnieuw toe te slaan. Ze kochten vorige week 1,1 miljoen aandelen en betaalden er gemiddeld 38,87 euro per stuk voor. Goed voor een investering van 44,6 miljoen, leren twee kennisgevingen aan de beurswaakhond FSMA.