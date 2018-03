Brederode geniet van investeringen in technologie

Brederode genoot van de sterke prestaties van zijn beleggingen in technologie- en internetbedrijven. Die sector is nu de belangrijkste voor de holding. Het dividend gaat een tiende hoger.

Brederode kende een sterk jaar. De intrinsieke waarde van de holding van de familie van der Mersch steeg 8,6 procent tot 63,22 euro per aandeel. Op de beurs noteert het aandeel met een korting van 21,5 procent.

Brederode bestaat voor ongeveer de helft uit genoteerde en de helft uit niet-genoteerde ondernemingen (private equity). Door de positieve evolutie van de beurzen vorig jaar, droeg vooral het eerste segment - voor ongeveer twee derde - aan de nettowinst van 170 miljoen euro bij.

De holding scoorde vooral met haar beleggingen in technologie. De belangrijkste participatie, het Zuid-Koreaanse Samsung Electronics, steeg vorig jaar met 43 procent op de beurs. Ook de Amerikaanse chipmaker Intel (+14,2%) en betaalkaartenspecialist Mastercard (+29,5%) waren een schot in de roos. Het belang van de technologiesector in de genoteerde portefeuille van Brederode steeg daardoor van 20 naar 23 procent.

Opnieuw in banken

Opvallend is dat Brederode opnieuw volop durft te investeren in banken. De holding leed erg fors onder de financiële crisis in 2008 met grote posities in onder meer Fortis. Brederode verklaarde toen dat het niet meer in de sector wou beleggen, maar heeft die kater nu doorgespoeld.

De investeringsmaatschappij kocht voor 25 miljoen euro aandelen van Royal Bank of Canada en voor 3,8 miljoen euro aandelen van de Belgische verzekeraar Ageas, de opvolger van Fortis. Het belang van de financiële sector groeide daardoor in één jaar van 1 naar 5 procent van de genoteerde portefeuille.

Voorts investeerde Brederode meer in de oliemaatschappij Shell, nutsgroep Iberdrola en informatieleverancier Relx. De ontvangen dividenden stegen met 13 procent tot 24,2 miljoen euro.

De tak private equity, het deel niet-genoteerde bedrijven, leed onder de goedkopere dollar, die vorig jaar met 14 procent daalde tegenover de euro. Daardoor steeg de intrinsieke waarde van de investeringen niet met 154 maar slechts met 72 miljoen euro.

Dividend

Net als vorig jaar verhoogt Brederode zijn dividend met ongeveer een tiende. Er komt 10,4 procent bij tot 0,85 euro bruto per aandeel, ofwel 0,595 euro nadat vadertje staat is gepasseerd. Het is al het 15de jaar op rij dat de holding haar dividend optrekt.

Brederode verhuisde enkele jaren geleden van Waterloo naar Luxemburg, maar sloot een akkoord met de Luxemburgse fiscus, waardoor Luxemburg geen taksen op het dividend heft. U ontsnapt daardoor aan de dubbele belasting.