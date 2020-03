Brederode krikt dividend met 9 procent op

De holding maakte over 2019 bijna een half miljard euro winst. 2020 dient zich echter onzeker aan.

Brederode sluit het boekjaar 2019 af met een winst van 458 miljoen euro. Dat is 151 procent meer dan over 2018. Het resultaat is vrij evenwichtig verdeeld tussen de portefeuille private equity en de portefeuille beursgenoteerde aandelen.

'De portefeuille private equity behaalde een resultaat van 192 miljoen euro, goed voor een jaarrendement van 17,8 procent. Dat is in lijn met onze ambitieuze doelstellingen', klinkt het. Brederode investeert in private equity via fondsen, waaronder bekende namen als Apollo, Bain, Carlyle en PAI. Het gaat voor 61 procent om Amerikaanse fondsen en voor 69 procent om fondsen die zijn uitgedrukt in Amerikaanse dollar.

De beursgenoteerde portefeuille behaalde vorig jaar een resultaat van 264 miljoen euro. 'Goed voor een jaarrendement van 28,2 procent. Dat beschouwen we als uitzonderlijk', zegt Brederode. De holding verkocht vorig jaar zijn aandelen in de Italiaanse oliegroep Eni, de Britse vliegtuigenmotorenproducent Rolls Royce en de Belgische verzekeraar Ageas. Daarnaast nam de groep een nieuwe positie in Enel, de Italiaanse energieleverancier (gewicht van 4,4 procent in de beursgenoteerde portefeuille).

De belangrijkste sectoren in de aandelenportefeuille zijn technologie (25,5%) en holdings (19%). Brederode heeft 11 procent van de aandelenportefeuille in Sofina gestopt en 7,7 procent in... zichzelf.

De aandeelhouders genieten mee van het sterke jaar 2019. Het dividend stijgt 8,5 procent tot 1,02 euro bruto. 'Voor het 17de jaar op rij gaat ons dividend de hoogte in.'

Het eigen vermogen lag eind vorig jaar op 83,27 euro per aandeel. Ter vergelijking: in 2010 lag dat eigen vermogen nog onder 30 euro per aandeel.

2020

De grote vraag is wat 2020 brengt. 'De economische gevolgen van het coronavirus op korte termijn maken elke prognose onzeker', zegt Brederode. Toch lijkt de holding van de familie van der Mersch nu al een hoger dividend te beloven in 2021. 'We zweren bij een beleid dat gericht is op geleidelijk toenemende dividenden. Dat lijkt niet in gevaar te komen.'

Hoewel Brederode tegenwoordig een Luxemburgse holding is met een dubbele notering op de beurzen van Brussel en Luxemburg, hoeven beleggers geen dubbele belasting te betalen op het dividend.