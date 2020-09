Brederode ruilt deeltje Samsung in voor Alphabet

Brederode wist in de eerste jaarhelft de daling van zijn intrinsieke waarde te beperken tot 2,2 procent. De holding verminderde het belang in Samsung Electronics en stapte in Google-moeder Alphabet.

Dankzij de sterke prestaties van de holdings en de elektriciteitsbedrijven in de portefeuille wist Brederode de eerste jaarhelft vrijwel zonder coronakleerscheuren door te komen. De intrinsieke waarde per aandeel brokkelde 2,2 procent af tot 81,38 euro per aandeel. Eind maart was dat nog 79,41 euro. Als je ook rekening houdt met het uitgekeerde dividend, bedraagt het verlies slechts 1,1 procent. Dat is veel beter dan de Europese beursindexen.

Vooral verkopen

De genoteerde portefeuille - goed voor 43 procent van de activa - leverde een verlies van 20,2 miljoen euro op. De holding van de familie van der Mersch verkocht ruim drie keer meer aandelen dan dat ze er kocht. Brederode stapte volledig uit de maker van wondverzorgingsmiddelen Coloplast en verkocht een deel van de belangen in het Zuid-Koreaanse Samsung Electronics en in de holding Sofina. Dat is niet omdat de Van der Merschen niet meer geloven in die bedrijven, maar louter omdat hun posities in de portefeuille te groot waren geworden.

12,1% SOfina De holding Sofina is de belangrijkste deelneming van Brederode, goed voor 12,1 procent van de genoteerde portefeuille.

Sofina was met een winst van 22 procent de absolute topper. De holding van de familie Boël is nog steeds de belangrijkste participatie van Brederode, goed voor 12,1 procent van de tak genoteerde aandelen. Daarnaast deden de elektriciteitsbedrijven Iberdrola (+15%) en Enel (+11%) het goed. Een opsteker is de goede timing om Rolls Royce te verkopen. Eind 2019 deed Brederode na zes jaar zijn volledige participatie in de Britse bouwer van vliegtuigmotoren van de hand, tegen veel hogere koersen dan nu.

Alphabet

De belangrijkste aankoop was de investering van 25 miljoen euro in Alphabet, de moeder van internetreus Google. Alphabet is goed voor 2,3 procent van de genoteerde tak van de holding. Het technologiegehalte van Brederode neemt daardoor toe. De sector vertegenwoordigt 27 procent van de genoteerde activa. Daarna volgen andere holdings (21%), elektriciteit (13%) en verbruiksgoederen (13%).

Private equity

De lagere winstuitkeringen en de blijvende opvragingen bij onze private-equityfondsen wegen op de kasstromen in 2020, maar dat is tijdelijk. Brederode