Brederode verwacht 'bijzonder gunstig boekjaar'

De holding Brederode van de familie van der Mersch zag over de eerste negen maanden de nettowinst uitkomen op 415,4 miljoen euro, tegenover 182,3 miljoen over heel 2018. De holding profiteerde van de sterke financiële markten.

De netto-actiefwaarde per aandeel Brederode bedroeg op 30 september 81,83 euro. Dat is 19,3 procent meer dan eind 2018.

Over de eerste negen maanden leverde de private equity-activiteit een rendement op van 16,9 procent. Het uitstaande bedrag op 30 september 2019 bereikt een recordhoogte van 1.277 miljoen euro, dat is 22 procent meer dan op 31 december 2018. Parallel stijgt het totaalbedrag aan niet-opgevraagde verbintenissen van 894 miljoen euro op 31 december 2018 naar 1.140 miljoen euro op 30 september 2019 (+ 27,6 procent).

De beursgenoteerde effecten presteerden nog beter met een stijging van 24,7 procent. Op 30 september 2019 vertegenwoordigde deze sector een totale waarde van 1.162 miljoen euro, tegen 962 miljoen euro negen maanden eerder (plus 20,9 procent). Tijdens het derde kwartaal verkocht Brederode zijn posities in ENI en Ageas, de opbrengst werd herbelegd in aandelen van de Italiaanse energiemultinational ENEL.