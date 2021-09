Brederode zet verlies om in recordwinst

De Luxemburgse holding Brederode realiseerde over de eerste jaarhelft een rendement van 21,4 procent. Drie vierde van dat rendement komt van de portefeuille niet-genoteerde bedrijven.

Brederode sloot de eerste helft van het boekjaar af met een winst van 606,64 miljoen euro. 'Dat is meer dan in eender welk vorig boekjaar', zegt de holding van Axel van der Mersch in een persbericht nabeurs. In dezelfde periode vorig jaar was er door de uitbraak van corona nog een nettoverlies van 25 miljoen euro.

De portefeuille niet-genoteerde bedrijven (private equity) droeg voor 464 miljoen euro of driekwart van de winst bij. Brederode werkt voor de niet-genoteerde beleggingen samen met bekende namen als Apollo, EQT, Carlyle en Bain. 63 procent van het private-equitygeld is geïnvesteerd in Amerikaanse fondsen.

De beursgenoteerde portefeuille leverde een winst op van 138 miljoen euro, een rendement van 12 procent. Tot slot maakte Brederode voor 1,17 miljoen euro algemene kosten. 'Dat impliceert jaarlijkse kosten van amper 0,1 procent op de waarde van de portefeuille', merkt Brederode fijntjes op.

Sofina op kop

Door de goede gang van zaken steeg de intrinsieke waarde in de eerste jaarhelft met 21,4 procent. In vergelijking met juni 2020 dikte het eigen vermogen met 36 procent aan naar 3,24 miljard euro. Dat is voor het eerst boven 3 miljard euro. Per aandeel komt dat neer op een intrinsieke waarde van 110,74 euro, wat ongeveer overeenkomt met de huidige recordkoers. In de zomer stegen de beurzen verder.

In de beursgenoteerde portefeuille zijn de grootste posities Sofina (gewicht van 13 procent) en Brederode zelf (10%). De holding verkocht een stukje van haar positie in de olieaandelen Shell en TotalEnergies en kocht wat aandelen van de Spaanse stroomproducent Iberdrola bij. Voor de rest waren er opvallend weinig veranderingen. Technologie heeft met 30,7 procent het grootste gewicht in de portefeuille. Daarbij rekent Brederode op onder meer Samsung, Mastercard, Intel en Alphabet.

Vooruitzichten

Brederode merkt op dat de financiële markten sinds 30 juni sterk hebben gepresteerd, dankzij goede bedrijfsresultaten in combinatie met het ultrasoepele monetaire beleid. 'We behouden het vertrouwen in de evolutie van de resultaten voor het lopende boekjaar', concludeert Brederode.