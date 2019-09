Brederode ziet intrinsieke waarde 12 procent aandikken

De holding Brederode zag haar intrinsieke waarde dankzij de sterke financiële markten in het eerste halfjaar met 11,9 procent toenemen. De nettowinst verdubbelde bijna.

Brederode kan opnieuw uitpakken met sterke resultaten. Het eigen vermogen per aandeel steeg in de eerste jaarhelft met 11,9 procent tot 76,79 euro. Dat is een vijfde meer dan de slotkoers van donderdag. De nettowinst ging 91 procent naar boven tot 268 miljoen euro.

+220% Beursgenoteerde effecten De tak beursgenoteerde effecten leverde 160 miljoen euro winst op, een klim met 220 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

De holding van de familie van der Mersch verwijst naar het aanzienlijke herstel van de beurzen na de verkoopgolf eind 2018. De bedrijfsresultaten van de grote ondernemingen vielen mee en de omkaderende politiek van de centrale banken hielp ook een handje.

De twee takken van de holding met hoofdzetel in Luxemburg, maar met een notering in Brussel, droegen hun steentje bij. Het segment private equity, de niet-genoteerde bedrijven die goed zijn voor iets meer dan de helft van de portefeuille, leverde 108 miljoen euro winst op. Dat is een stijging met 17 procent.

Verkopen en nieuwe aankopen hielden elkaar in evenwicht. Het gros van de nieuwe verbintenissen ging naar de Verenigde Staten. Het belang van de VS in de portefeuille private equity nam daardoor toe van 59 naar 62 procent.

Fortis-schikking

De tak beursgenoteerde effecten leverde 160 miljoen euro winst op, een klim met 220 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De ontvangen dividenden stegen 4,4 procent tot 17,19 miljoen euro. Brederode ontving ook 4,6 miljoen uit de schikking die de verzekeraar Ageas betaalde voor zijn Fortis-verleden.

Bij de genoteerde aandelen verminderde Brederode zijn belang in de Zwitserse farmagroep Novartis en de Britse bouwer van vliegtuigmotoren Rolls Royce . De enige noemenswaardige aankoop was er een van 1,1 miljoen euro in de Spaanse windenergiegroep Iberdrola .

De grootste investering van Brederode blijft een belegging in een Belgische sectorgenoot, Sofina . De holding van de familie Boël is goed voor 10,5 procent van de genoteerde portefeuille. Daarna volgen de Zuid-Koreaanse elektronicareus Samsung Electronics (8,2%), de Nederlandse maker van consumentenartikelen Unilever (7,9%) en de specialist in betaalkaarten Mastercard (7%).