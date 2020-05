Britse economie krimpt minder dan verwacht

De Britse economie kromp met 2 procent in het eerste kwartaal.

De economie van het VK weet de schade in het eerste kwartaal te beperken, maar voor het tweede kwartaal ziet het er eens stuk minder goed uit.

De Britse economie kromp met 2 procent, minder dan de 2,6 procent die economen voorzagen voor het land. Dat is ook een stuk minder ernstig dan de gemiddelde krimp van 3,8 procent in Europa. Voor dat laatste verschil is een goede verklaring: het VK is veel later aan de lockdown begonnen dan veel andere Europese landen. Daardoor bevatte het eerste kwartaal maar 8 dagen van lockdown.

Tweede kwartaal

Daardoor zal het volgende cijfer er mogelijk wat minder mooi uitzien. Dat blijkt ook uit de vooruitlopende indicatoren die er zijn over de Britse economische groei. Volgens het British Retail Consortium, een samenwerkingsverband van winkeliers, kelderden de kleinhandelsverkopen met 19,1 procent in april, de grootste daling de organisatie begon met meten in 1995. De onlineverkopen stegen uiteraard wel: met 60 procent zelfs.

Net als in veel andere Europese landen waren de winkels in het VK gesloten in april als gevolg van de lockdownmaatregelen. Wie dicht is kan uiteraard niet verkopen, dus winkeliers krijgen te maken met een ongekende financiƫle klap. Maar zelfs de winkels die open mochten blijven ondervonden last van de crisis. Die winkels zagen de kosten stijgen door de implementatie van allerlei maatregelen die de veiligheid van de klanten moeten vergroten.

Kledingzaken