Britse reisban kleurt beurzen dieprood

De Europese beurzen kleuren dieprood met verliezen tot boven 2 procent. Britse reisrestricties en tegenvallende coronacijfers geven de markt een realitycheck.

De Europese beurzen moeten vrijdag stevig in het verweer. De Bel20 kent met een verlies van 1,9 procent zijn slechtste dag deze maand. De voltallige sterindex kleurt rood. Conjunctuurgevoelige aandelen Solvay en Aperam verliezen tot 4 procent.

Beleggers zien hun geduld op de proef gesteld nu een verwachte doorbraak rond een Amerikaans steunpakket voor de economie uitblijft. Onderhandelingen tussen Democraten en het Witte Huis over een omvangrijk stimuleringspakket slepen nu al weken aan. Door het parlementaire reces zou een akkoord over het pakket ter waarde van 1.000 miljard dollar mogelijk pas in september rond geraken.

De markt reageert ook op het besluit van het Verenigd Koninkrijk dat reizigers verplicht 14 dagen in zelfisolatie te gaan. Voor Belgen gold die quarantaineplicht al. Nu worden onder meer Nederland en Frankrijk aan de lijst toegevoegd. De verscherping toont aan dat - ook al vieren de beurzen feest - het in de economie nog lang geen business as usual is.

De luchtvaartgroep Air France-KLM moet bijna 6 procent inleveren. De budgetmaatschappijen Ryanair en easyJet verliezen tot 5,5 procent. De reisorganisator TUI daalt 7 procent.

Beleggers verwerken ook slechte coronacijfers. In Duitsland steeg het aantal besmettingen naar het hoogste peil in drie maanden. Ook Frankrijk worstelt met enkele brandhaarden in Parijs en Marseille.