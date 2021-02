Britten jagen via Deminor op hoger bod Orange Belgium

Het Britse hefboomfonds Polygon Global Partners, dat 5,29 procent van Orange Belgium bezit, heeft Deminor onder de arm genomen als adviseur in zijn streven naar een hoger overnamebod voor de telecomspeler. Dat meldt het advieskantoor in een persbericht.

Het Franse moederbedrijf Orange biedt 22 euro per aandeel voor de Belgische dochter. Polygon vindt dat veel te weinig en denkt dat Orange Belgium tussen 40 en 47 euro per aandeel waard is. Het verwijst onder meer naar de waarde van de 3.100 zendmasten, de lage waardering die het bod van Orange inhoudt in vergelijking met andere telecombedrijven en ook naar waardevolle - want te verrekenen met toekomstige winsten - fiscale verliezen bij Orange Belgium.