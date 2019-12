Broadcom ziet orders wegvallen

De Amerikaanse beurzen openden lager nadat de Amerikaanse president Donald Trump via Twitter had gemeld dat een bericht van The Wall Street Journal, over een 'eerstefasedeal' tussen de VS en China, niet klopte. De zakenkrant zei in het artikel dat de VS en China volgens bronnen een 'eerstefaseakkoord' hadden gesloten. De VS zouden hierbij de nieuwe invoertarieven die het aanstaande zondag wilde invoeren schrappen. Daarnaast zou Amerika de invoerheffingen voor 360 miljard dollar aan Chinese goederen sterk willen verlagen. In ruil daarvoor zou China onder andere meer landbouwproducten van de VS afnemen.