Brouwerij Haacht duikt in verlies en houdt dividend op zak

Co.Br.Ha komt traditioneel laat met zijn jaarcijfers, die het publiceert in een periode waarin veel andere bedrijven al over het eerste kwartaal van het huidige boekjaar rapporteren.

De sluitingen in de horeca zorgden voor een fors lagere bierverkoop op alle markten. Onder de streep duikt de brouwerij van Primus en Tongerlo in de rode cijfers met een nettoverlies van 10,5 miljoen euro (ten opzichte van een nettowinst van 3,2 miljoen euro in 2019). De kasstroom blijft met 4 miljoen euro (-73%) wel positief.

In de retailverkoop stabiliseerde de omzet in België. In Frankrijk, Spanje en Canada werd wel een stijging opgetekend in de winkelverkopen dankzij een betere verkoop van speciaalbieren. Naast bieren heeft Haacht ook een serie mineraalwaters en limonades op de markt onder de naam Val. De totale drankenomzet daalde met 41 procent.