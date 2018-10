Brussel: 600 miljoen om aan de verkoopgolf te ontsnappen

Hét middel om aan de 'Italiaanse' verkoopgolf op de Brusselse beurs te ontsnappen? 600 miljoen uitkeren aan de aandeelhouders.

De Europese beurzen blijven het moeilijk hebben sinds Italië vrijdag met zijn begrotingsplannen voor de komende jaren een middenvinger opstak naar beleggers en Europa.

De Italiaanse regering blijft mist spuien: de 'huiseconoom' van de rechtspopulistische Lega suggereerde eerst op de radio dat alles vlotter zou gaan buiten de eurozone, om dan vervolgens te benadrukken dat het louter om de eigen meniing gaat. Allemaal niet van aard om het beleggersvertrouwen te herstellen.

De Bel20 gaat in lijn met de Europese collega's 0,9 procent lager naar 3.682 punten. Slechts één aandeel gaat er op vooruit. Telenet wint 0,4 procent naar 41,98 euro. Dit wel rekening houdend met het superdividend van 5,30 euro bruto dat deze ochtend van de koers afgegaan is. Het gevolg is dat de slotkoers van maandagavond herberekend is, van 47,12 naar 41,82 euro.

Vijf jaar hebben de aandeelhouders op dat superdividend moeten wachten. Begin dit jaar, bij de publicatie van de jaarresultaten, zorgde hij voor een ontgoocheling door de vinger kop de knip te houden.

Daarvoor waren er twee redenen, vertelde hij later in een gesprek met De Tijd: Telenet wou het geld opzij houden voor mogelijke overnames en ook veilig spelen te midden de volatiele financiële markten. Met dit laatste doelde Porter op de schuldperikelen van de Franse groep Altice.

Het aandeel Telenet had in de eerste zeven maanden van het jaar echter last van een ongeziene druk op de koers. Bovendien morde het Amerikaanse hefboomfonds Lucerne Capital Management, dat een positie in Telenet had opgebouwd. Op 1 augustus kwam dan het langverwachte antwoord in de vorm van een superdividend, een operatie van 600 miljoen euro die bovenop een aandeleninkoopprogramma van 300 miljoen euro kwam. Dat nieuws deed het aandeel prompt opveren.

Leuk voor de aandeelhouders is dat de som die per aandeel wordt uitgekeerd, dankzij het inkoopprogramma nog iets is aangedikt. Op 1 augustus stemde de dividenduitkering overeen met 5,20 euro per aandeel. Vandaag krijgen de aandeelhouders door het kleine aantal 'hongerige mondjes' echter 5,30 euro bruto toegestopt.

Na het beroerde derde kwartaal voor de opkomende markten, tempert de ene analist na de andere de prognoses voor AB InBev . Vandaag is het de beurt aan Kepler Cheuvreux. Het beurshuis blijft bij zijn 'kopen'-advies, maar knipt de winstverwachting voor 2018 en 2019 met respectievelijk 5 en 2 procent bij.

'Het herstel in het derde kwartaal is trager dan verwacht, zeker in Latijns Amerika. En oplopende kosten beperken de winstmarges in de Verenigde Staten', klinkt het. In tegenstelling tot de sommige collega's denkt Kepler echter niet dat het dividend in gevaar is.

Pro memorie: maandag adviseerden de analisten van Morgan Stanley het management van de brouwer om het dividend te halveren, kwestie van zo de schuldenafbouw te versnellen en de kredietscore te vrijwaren.

Maandag trapte Moody's de voorzet binnen. Het ratingbureau handhaafde weliswaar de kredietscore voor de bierreus op 'A3', maar waarschuwt nu dat een ratingknip tot de mogelijkheden behoort. 'Dit als gevolg van de trage schuldenafbouw sinds de overname van SABMiller in oktober 2016', luidt de toelichting. 'Bovendien weerspiegelt de lagere outlook ook de lager dan verwachte groei in enkele cruciale opkomende markten, wat het voor het bedrijf moeilijker maakt de schulden de komende 12 tot 18 maanden sneller af te bouwen.'

Moody's merkt op dat de schulden van AB InBev per 30 juni nog altijd 5,4 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) over de voorbije 12 maanden beliepen, 'wat hoog is voor een A3-rating'. Het ratingbureau had gehoopt dat de schuldenhefboom 2 jaar na de SABMiller-deal in de richting van 4 zou evolueren.

Vandaag duikt het aandeel AB InBev 1,5 procent lager naar 73,77 euro, een nieuw dieptepunt sinds maart 2014.

De grootste stijger is het Duitse biotechbedrijf Curetis , met een spurt van 18 procent naar 3,80 euro. Dat lijkt vooral een opluchtingsrally. De ontwikkelaar van het mini-diagnoselabo Unyvero kwakkelt al jaren en noteert meer dan 60 procent onder de intekenprijs van november 2015 (10 euro).