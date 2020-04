Brussel: 'AB InBev overleeft corona'

Beleggers zijn donderdag gunstig gestemd. Melexis trekt zijn prognose in. Retail Estates heeft last van niet-betalende huurders. AB InBev heeft volgens analisten genoeg liquiditeit om de coronacrisis te overleven.

De Europese beurzen herstellen van hun verliezen van woensdag nu er signalen zijn dat de piek in het coronavirus nabij dan wel bereikt is. Het gemiddelde Europese aandeel wint 0,5 procent.

In Brussel stijgt de Bel20 rond 13u15 met 2,2 procent. Op kop gaat het aandeel Ageas met een winst van bijna 13 procent, nadat het woensdag een stevige tik kreeg. De afgelopen dagen zien we de verzekeringsgroep wel vaker flinke koersbewegingen maken, waarbij er - net als donderdag - geen direct nieuws is.

AB InBev

AB InBev veert 2,9 procent op. De brouwer meldt dat het voor 6 miljard dollar obligaties uitgeeft. Analist Wim Hoste van KBC Securities voorziet daarmee geen liquiditeitsrisico's voor de onderneming. 'De uitgifte zal de liquiditeitspositie verder verbeteren. Doordat de groep onlangs een kredietfaciliteit van 9 miljard dollar heeft opgevraagd en voor 4,5 miljard euro obligaties heeft uitgegeven, zit het bedrijf nu al op een cashberg van zo'n 21 miljard dollar. Daar komt nog eens 11 miljard dollar bij in het tweede kwartaal wanneer AB InBev zijn Australische dochter verkoopt. In combinatie met de 6 miljard dollar van donderdag komen we aan een flinke cashpositie, waardoor ik op dat vlak geen enkel risico zie voor de onderneming. De coronacrisis komen ze echt wel door.'

Hoste wijst er wel op dat AB InBev die cashberg niet volledig onbenut zal laten:

Bij de jaarresultaten meldde het bedrijf al dat het de opbrengsten die voortkomen uit de verkoop van de Australische dochter zal benutten om een aantal obligaties die de komende jaren komen te vervallen vervroegd terug te betalen. Zo kan de biergroep de gemiddelde looptijd van zijn schulden verlengen. Wim Hoste Analist bij KBC Securities

De analist noemt de waardering van het aandeel aantrekkelijk. Hij behoudt zijn koopadvies en koersdoel van 80 euro.

Solvay

Chemiereus Solvay klimt 1,1 procent. Analiste Nathalie Debruyne van Degroof Petercam verlaagt het koersdoel van Solvay van 122 naar 83 euro. 'We verwachten dat de brutobedrijfswinst in 2020 met 11,3 procent zal dalen. Dat is het gevolg van fabriekssluitingen in zowel de auto- als de vliegtuigindustrie, de aanhoudende zwakte in olie en gas door de gedaalde olieprijs en doordat er geen herstel lijkt op te treden in de materialendivisie in het tweede kwartaal.'

Debruyne behoudt haar koopadvies voor het aandeel. 'De waardering van het aandeel is aantrekkelijk kijkende naar het groeipotentieel voor de materialendivisie en naar de veerkracht van de portfolio.' De analiste verwacht daarnaast dat het herstructureringsprogramma van de groep steeds meer efficiƫntievoordelen en besparingen zal opbrengen.

Verder schat ze de kans op een dividendschrapping laag in:

Solvay heeft zijn dividend sinds 1982 niet geknipt. Daarnaast heeft de groep geen convenanten op zijn kredietlijnen en heeft het nog 3,3 miljard euro aan liquiditeiten. Nathalie Debruyne Analist bij Degroof Petercam

Melexis

Melexis maakte woensdagavond nabeurs bekend dat het zijn jaarprognose inslikt. 'Ondanks de solide start van het jaar heeft Melexis beslist zijn outlook voor 2020 in te trekken, omdat de economische impact van de Covid-19-pandemie niet gekwantificeerd kan worden', klonk het. De chipbakker zal ook het slotdividend van 0,90 euro niet uitkeren:

Uit voorzichtigheid en in het licht van de extreme onvoorspelbaarheid van de huidige situatie heeft de raad van bestuur beslist om aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering voor te stellen om geen slotdividend uit te keren. Melexis

Analist Marcel Achterberg van KBC Securities is niet erg verbaasd over de ingeslikte prognose. 'De ingetrokken verwachtingen zijn negatief, maar niet vreemd met het slechte nieuws over de auto-industrie. De autosector is goed voor 90 procent van de omzet van Melexis.'

Achterberg zag wel een lichtpuntje in het bericht van Melexis. 'De verwachte omzet voor het eerste kwartaal van 138 miljoen euro is beter dan de door ons voorziene 135 miljoen.' De analist zal zijn prognoses en zijn koersdoel donderdag herbekijken en mogelijk aanpassen.

Het aandeel verliest 0,7 procent.

Retail Estates

Retail Estates gaf woensdagavond in een persbericht een update van de effecten van het coronavirus op de onderneming. Duidelijk is dat de vastgoedgroep last heeft van de verplichte sluitingen in Belgiƫ. De bedrijf uit Ternat, heeft van 176 huurders te horen gekregen dat zij de betaling van hun huurgeld op 1 april opschorten. Analist Wido Jongman van KBC Securities zegt dat er ook in Nederland problemen zijn, ondanks dat daar alleen de bars en de restaurants verplicht op slot zitten:

Ook zonder verplichte sluitingen zien we dat de consumentenstroom naar winkels flink afneemt. In de belangrijkste winkelstraat van Amsterdam, de Kalverstraat, is het aantal consumenten jaar op jaar met 90 procent gekelderd. De regionale steden lijken minder geraakt te zijn, maar ook daar is er flinke schade. Wido Jongman Analist bij KBC Securities

Jongman denkt wel dat Retail Estates de klap kan opvangen. 'Het bedrijf heeft een liquiditeitsruimte van zo'n 100 miljoen euro en dat moet meer dan genoeg zijn om de aandeelhouders gerust te stellen.'