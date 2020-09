Brussel: Akka(nsen)

De Bel20 vermagert licht. Analisten zien kansen voor Akka Technologies. Econocom verandert van versnelling. Berenberg ziet voor Kinepolis een 'aantrekkelijk instapmoment'.

De Europese beurzen openden hoger na de forse herstelbeweging die de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq woensdag maakte. Maar het optimisme bekoelde, waardoor de beurzen op het middaguur rond het nulpunt trappelen.

Ook de Bel20 beweegt amper, al vermagert de index licht met 0,2 procetn tot 3.357 punten. En dat ondanks een klim van zwaargewicht AB InBev . Donderdag raakte bekend dat de bierreus dwangsommen eist tegen stakers in de brouwerij in het Luikse Jupille, waar eerder tien mensen besmet raakten met het coronavirus. Er zou volgens het bedrijf sprake zijn van een onveilige situatie, sabotage en bedreiging.

Akka

Voor actie moeten we op de brede markt zijn. Akka wint ruim 5 procent na de publicatie van zijn halfjaarcijfers. De Franse ingenieursgroep met een notering in Brussel draaide een nettoverlies van 57 miljoen euro, terwijl analisten een verlies van 71 miljoen euro hadden voorzien. De omzet zakte met 12,7 procent naar 778 miljoen euro. Maar de vrije kasstroom viel goed mee. Die bedroeg 46 miljoen euro tegenover een analistenverwachting van 8 miljoen euro.

CEO Mauro Ricci is tevreden. 'Ondanks de heftige effecten van de coronacrisis op onze prestaties in het eerste halfjaar zijn we in snel tempo aan het transformeren om sterker uit de crisis te komen. Op basis van de trends die we zien sinds het einde van de lockdown verwachten we in de tweede jaarhelft weer winstgevend te zijn.'

Analist Ruben Devos van KBC Securities is positief: 'De coronamaatregelen hebben een stevige impact gehad op veel van de grootste klanten van Akka, zeker in de auto- en vliegtuigsector. Maar van hieruit zouden de trends moeten verbeteren. Hoewel de luchtvaart nog steeds in de moeilijkheden zit, zien we de autosector sneller herstellen. De afgelopen weken zagen we dat klanten van Akka veel betere resultaten boekten dan gevreesd.'

Kansen

Het opwaarts potentieel is groter dan het risico. RUBEN DEVOS ANALIST BIJ KBC SECURITIES

Daarnaast ziet Devos kansen voor de onderneming: 'De autosector heeft verschillende uitdagingen voor zich liggen op het gebied van elektrificatie, automatisatie en strengere emissie-eisen. Dat levert grote mogelijkheden voor bedrijven als Akka die genoeg ervaring, reputatie en omvang hebben om een concurrentieel voordeel te hebben op kleinere partijen.'

De analist denkt verder dat de kans op een kapitaalronde klein is. 'Akka was in staat om genoeg cash te behouden en komt met zijn schuld niet boven het niveau dat is toegestaan door de banken. Als Akka in staat is zijn nettoschuld te stabiliseren in 2020, zoals het zegt in zijn vooruitzichten, lijkt het onwaarschijnlijk dat er een kapitaalronde moet komen om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.'

'We denken dat het opwaarts potentieel groter is dan het risico', zegt Devos. De analist behoudt zijn koopadvies en koersdoel van 30 euro voor het aandeel.

Kinepolis

De bioscoopgroep Kinepolis krijgt prettig nieuws van Berenberg. Het beurshuis zegt dat de lage koers een mooi instapmoment biedt. 'Kinepolis is hard geraakt door de coronacrisis, maar we denken dat de markt te negatief is over de korte- en langetermijnimpact van de pandemie op de filmindustrie. Het aandeel staat sinds begin dit jaar meer dan 60 procent lager. Op deze niveaus is dat een mooi instappunt.'

Berenberg heeft een koopadvies voor Kinepolis, maar verlaagt het koersdoel van 45 naar 42 euro. Beleggers zijn minder positief. Ze sturen het aandeel 0,8 procent lager.

Biocartis

Biocartis krijgt net als Kinepolis goed nieuws van het beurshuis Berenberg. Het verhoogt zijn koersdoel voor de Mechelse leverancier van labtests van 6,60 naar 7 euro. 'Biocartis durft de in april ingeslikte jaarprognose weer uit te spreken. Dat is een duidelijk teken dat het management weer vertrouwen heeft in zijn vooruitzichten. De meer optimistische vooruitzichten vertalen zich in een koersdoelverhoging.'

Berenberg heeft een koopadvies voor het aandeel. Biocartis stijgt 2,6 procent.

Econocom

Econocom kwam voor de openingsbel met vooruitzichten naar aanleiding van zijn beleggersdag. Voor 2020 verwacht de IT-dienstengroep een operationele winst die minimaal op het niveau van 2019 moet liggen. In de tweede jaarhelft zou de winstgevendheid moeten toenemen omdat de kostenbesparingen hun vruchten beginnen af te werpen en de economische activiteit verbetert. De nettoschuld zal verder dalen. Het doel is die op termijn tot nul te reduceren.

Analist Thomas Couvreur van KBC Securities reageert: 'Het is duidelijk dat Econocom na de recente overnames en de prognoses in een nieuwe versnelling schakelt. We zijn zeer geïnteresseerd in de beleggersdag en hopen dat het bedrijf nieuwe informatie geeft over de herstructureringen die het doorvoert. Verder kijken we uit naar de groeiplannen voor de toekomst.'