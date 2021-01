Brussel: Banken-comeback?

De beurzen blijven dicht bij huis. KBC krijgt een adviesverlaging en ING een koersdoelverhoging van Deutsche Bank.

De Europese beurzen doen het dinsdag rustig aan en lassen even een pauze in voor de Nieuwjaarsrally. Hetzelfde geldt voor de Bel20 dat momenteel 0,1 procent in de plus noteert.

KBC

Bovenaan het koersenbord vinden we KBC met een winst van 1,8 procent. Nochtans kreeg KBC een adviesverlaging van Deutsche Bank. De zakenbank knipt het advies van kopen naar houden. Dat zou niet liggen aan het beleid van de bank want volgens Deutsche Bank hanteert KBC onder andere een goede kostencontrole, heeft het sterke kapitaalratio's en kan de bank schermen met een goede kwaliteit van leningen. 'We verlagen ons advies na de sterke koersprestatie in de laatste drie maanden, waarbij het de sector stevig overklaste. Daardoor ligt de prijs van het aandeel nu dichtbij ons koersdoel van 61 euro.'

Europese banken

De kapitaalbuffers van Europese banken zijn significant en kunnen een grote hoeveelheid verliezen aan. Benjamin Groy Analist bij Deutsche Bank

De adviesverlaging van de zakenbank maakt deel uit van een sector- rapport waarin analist Benjamin Groy zich positief uitlaat over de sector in 2021. 'Europese bankaandelen vielen in 2020 met 25 procent terug. Op dit moment noteren de aandelen tegen iets meer dan 8 keer de verwachte winst voor 2022. Dat is een korting van 7 procent tegenover het langetermijngemiddelde.'

Er blijven wel uitdagingen voor de banksector. 'Het aantal wanbetalingen op leningen zal dit jaar stijgen, maar banken hebben daar al veel voorzieningen op genomen. De verliezen op leningen zullen normaal geabsorbeerd kunnen worden door de genomen provisies en de kapitaalbuffers. Deze laatste zijn significant en kunnen een grote hoeveelheid verliezen aan.'

Het dividendrendement van ING kan 6 procent belopen zodra de Europese Centrale Bank (ECB) de dividendrestricties opheft.

Vooral banken die een grote blootstelling hebben aan het retailkanaal zouden veel potentieel hebben. Groy zag dat tijdens de pandemie vooral de groei in bedrijfskredieten stevig toenam, maar die vraag zal weer terugkeren naar normale niveaus waarbij de vraag naar lange-termijn-kredieten zelfs lager zal liggen dan in voorgaande jaren. Maar voor de vraag naar kredieten vanuit gezinnen ziet het beeld er beter uit. Zodra overheden de coronamaatregelen weer wat afbouwen zal de vraag naar consumentenkredieten weer toenemen. Met name de hypotheekmarkt zal volgens de analist verbeteren. 'Met hypotheekrentes die in veel landen dichtbij hun laagste niveaus ooit zijn is de betaalbaarheid van huizen verbeterd. Dat zal de klim in hypotheekleningen aandrijven.'

ING

Verder meldt Groy dat de Bel20'er ING tot de topselectie behoort bij de Europese banken. 'ING is vooral een retailbank (meer dan 70 procent van de uitstaande leningen van de groep) en dat is volgens ons gunstig door de kredietexpansie die we verwachten. Het is daarnaast een bank die marktaandeel wint en zijn klantenbasis steeds ziet groeien, wat ook de fee-inkomsten ten goede komt. Onder de nieuwe CEO lijkt het erop dat de kostencontrole eindelijk zal verbeteren met minder uitgaven gekoppeld aan witwasschandalen, een betere controle op de loonkosten en het zichtbaar worden van de voordelen van digitalisering.' Deutsche Bank ziet de kosten met 1,6 procent per jaar dalen.

'Verder zijn de kapitaalratio's sterk', vervolgt Groy. 'Ze liggen stevig boven de vereisten, waardoor het dividendrendement 6 procent kan belopen zodra de Europese Centrale Bank (ECB) de dividendrestricties opheft. Met onze verwachtingen - die boven de consensus liggen - ligt de koerswinstverhouding ongeveer 10 procent onder het sectorgemiddelde, waarmee het aantrekkelijk is geprijsd.'

De analist herhaalt zijn koopadvies voor het aandeel en verhoogt het koersdoel van de bank van 8,5 naar 10 euro. ING weet niet te profiteren van de lofzang en zakt 0,2 procent.