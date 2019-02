Brussel: Befimmo-belegger heeft er geen ZIN in

De Bel20 noteert kort na de middag met een winst van 0,6 procent tot 3.543 punten. AB InBev neemt de beursgraadmeter op sleeptouw met een winst van 1,9 procent. Het Bel20-kneusje is Proximus met een verlies van 2,2 procent. Volgens het beurshuis Barclays kan de nummer drie van de telecom, Orange Belgium , met een scherp geprijsd kabelknippersaanbod marktleider Proximus pijn doen. Lees daar hier meer over.

De vastgoedgroep tast voor 2019 in de reserves om het dividend op peil te houden terwijl de winst zakt, en plant ook na 2019 eenzelfde dividend te betalen. Over boekjaar 'dekt' de courante winst per aandeel nog nauwelijks het dividend van bruto 3,45 euro per aandeel dat Befimmo nu al sinds 2012 onveranderd naar de aandeelhouders laat vloeien.

Analist Jan Opdecam vreest dat de winst van 2019 tot 2023 niet meer zal volstaan om dat royale dividend te dekken, als gevolg van de leegstand in de Brusselse Noordwijk. Niet alleen is Befimmo bezig met de herontwikkeling van het vroegere Boudewijngebouw van de Vlaamse Gemeenschap tot het Quatuor-project , maar ook de torens WTC I en II vlakbij het Noordstation staan leeg en brengen dus geen huurinkomsten op.

Op de brede markt is MdxHealth alweer een uitschieter. Donderdag schoot de zwaar gezakte beurskoers al ruim een vijfde hoger na een al bij al bescheiden deal voor de kleinste van zijn twee belangrijkste kankertesten (SelectMDx), in de al bij al bescheiden markt (Canada). Vrijdag is MDx alweer de grootste stijger van de dag. De koers wint nog eens een vijfde na een persbericht over een presentatie van het bedrijf op een congres in San Francisco. Dat congres is donderdag begonnen.