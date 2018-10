Brussel: Bel20-tegenpolen Argenx en UCB

Grootste stijger in de Bel20: Argenx. Grootste daler: UCB. En dat heeft alles te maken met het onderzoek naar de 'weesziekte' myasthenia gravis.

De Bel20 lukt donderdag een kleine winst van 0,1 procent tot 3.564 punten.

UCB laat ondanks op het eerste gezicht goede testresultaten voor het mondvol rozanolixizumab bij de behandeling van de spierziekte myasthenia gravis 3,9 procent liggen tot 72,98 euro. Maar zoals steeds in biotech - denk aan de dolle beursrit van Argenx - zijn de kleine lettertjes van de resultaten belangrijk.

KBC Securities merkt op dat bij het soort onderzoek dat UCB uitvoerde de veiligheidsparameters altijd nauwlettend in de gaten worden gehouden, vooral hoofdpijn, een vaak opduikend fenomeen bij de behandeling van myasthenia gravis.

Schermvullende weergave ©UCB

En die kleine lettertjes leren dat bij de patiënten die rozanolixizumab toegediend kregen, meer gevallen van hoofdpijn opdoken dan bij wie de placebo kreeg. Ook het beurshuis Jefferies merkt op dat UCB in myasthenia gravis minder goed lijkt te scoren dan Argenx. 'UCB zal verder onderzoek voeren in de tweede helft van 2019. Dat betekent dat UCB een jaar achterstand heeft op Argenx, dat de derde testfase met efgartigimod in september heeft ingezet', stelt analist Peter Welford.

En zo bevindt Argenx zich aan het andere uiteinde van de Bel20, met een spurtje van 4,9 procent naar 70,10 euro.

Proximus koerst 2,7 procent hoger op 22,99 euro. De telecomoperator heeft stilaan zijn straf uitgezeten en noteert nu 18 procent boven het dieptepunt van eind juni, vlak nadat minister van Telecom Alexander De Croo aankondigde met de spectrumveiling van volgend jaar de forcing te zullen voeren met een vierde speler op de Belgische markt. Sinds begin dit jaar noteert het aandeel wel nog altijd op een verlies van 16 procent.

Maar intussen twijfelen steeds meer analisten of er een vierde speler komt, gelet op de voorwaarden die aan die spectrumveiling gekoppeld zijn. Vandaag verhoogt Credit Suisse het advies van 'verkopen' naar 'neutraal'. Deutsche Bank handhaaft het advies op 'houden', maar analist Roshan Ranjit stipt wel eveneens aan dat de vrees voor meer concurrentie voorlopig onterecht blijkt.

Een welgekomen opsteker voor Bone Therapeutics . Dat is eigenlijk een specialist in celtherapie om botbreuken te herstellen. Maar nu komt het biotechbedrijf met een injectie om artrose aan de knie te behandelen. Het product, JTA-004, heeft niets met celtherapie te maken. 'We zijn er toevallig op gestoten tijdens ons onderzoek', verklaart voorzitter Jean Stéphenne.

Een studie met 164 patiënten toonde aan dat JTA-004 beter de pijn bestrijdt dan het nu vaak gebruikte hyaluronzuur. Belegggers zijn enthousiast en jagen het aandeel 20 procent hoger naar 10,06 euro.

Wereldhave Belgium krabbelt 0,5 procent overeind naar 87,20 euro. Een al bij al bescheiden remonte na de koersval van zo'n 10 euro of 10 procent tijdens de zomer. De vastgoedgroep heeft een akkoord gesloten met Carrefour over de supermarkt in het winkelcentrum Belle-Île in Luik. Beleggers tobden al een tijd over de impact van de zware sanering die Carrefour België, de belangrijkste huurder van de groep, doorvoert.

Carrefour verklaart zich nu akkoord om, weliswaar op een kleinere oppervlakte, in Belle-Île te blijven. Dat is belangrijk, want de hypermarkt is de hoeksteen van het winkelcentrum die ook volk naar de andere winkels lokt. Zonder Carrefour zou heel het centrum zieltogend zijn. Over de winkel in Genk nog geen nieuws. 'Maar dat is minder urgent, aangezien de huurovereenkomst daar maar in november 2019 afloopt. We zijn ervan overtuigd dat de ruimte die Carrefour in Luik verlaat, 6.000 m², vlot terug verhuurd kan worden', stipt Degroof Petercam-analist Herman van der Loos aan.

De analist merkt op dat het aandeel na de recente terugval 'absoluut niet duur meer is' en verhoogt het advies tot 'bijkopen'. Het aandeel noteert tegen een korting van 2 procent op de netto-actiefwaarde van 89 euro, terwijl het gros van de andere vastgoedgroepen tegen een vaak forse premie noteert.