Brussel: Blikjes en bakstenen

De beurzen noteren in het groen. AB InBev verkoopt de helft van zijn Amerikaanse blikjesfabrieken. Retail Estates koopt in Nederland en verkoopt in België.

De Europese beurzen boeken kleine plussen nu er dan toch een brexitakkoord lijkt aan te komen. De deal zou nu in de slotfase zitten. Dat is opmerkelijk omdat de Europese onderhandelaars dinsdag nog een Brits aanbod afsloegen om de Europese visvangst in Britse wateren met een derde te verminderen.

De Bel20 klimt rond 10.00 uur met 0,1 procent.

AB InBev

De bierreus AB InBev verkoopt iets minder dan de helft van zijn Amerikaanse blikjesfabrieken aan een consortium onder leiding van de private-equitygroep Apollo. Daarvoor casht het bedrijf ongeveer 3 miljard dollar (2,46 miljard euro).

Ondanks de verkoop zal AB InBev wel de operationele controle over de sites behouden en is het dankzij een langetermijncontract verzekerd van levering. De opbrengst van de transactie zal de onderneming aanwenden om haar hoge schulden af te toppen.

Door de overname van SABMiller in 2015 kreeg de biergroep een enorme schuldenlast op zich. Eind juni bedroeg die schuld nog 87,4 miljard euro, ofwel 4,9 keer de bedrijfswinst van AB InBev.

Verder is het opvallend dat de bierbrouwer het recht heeft om het minderheidsbelang van Apollo & co opnieuw te verwerven vanaf het vijfde jaar na het afsluiten van de deal tegen vooraf bepaalde voorwaarden.

Het aandeel levert 1,4 procent in.

Retail Estates

Retail Estates meldde woensdagavond enkele wijzigingen in zijn vastgoedportefeuille. De uitbater van perifeer winkelvastgoed heeft in Duiven, een randgemeente van Arnhem, een pand van 3.000 m² aangekocht. Het pand is verhuurd aan Leen Bakker en brengt op jaarbasis 273.254 euro huur op. De aankoopprijs bedraagt 4,5 miljoen euro, maar daar kan nog maximaal 0,57 miljoen bij komen.

In België heeft Retail Estates twee solitaire winkelpanden van de hand gedaan en daarop een meerwaarde gerealiseerd van 0,9 miljoen euro. Het gaat om een pand in Deinze dat aan Hubo is verhuurd en een leegstaand winkelpand in Fléron dat voordien verhuurd was aan Orchestra.

In het Nederlandse Apeldoorn heeft het vastgoedbedrijf zijn retailpark 'geherstructureerd' en een hedendaagse look meegegeven. Eén grote winkelruimte werd opgesplitst in vijf kleinere die vlot werden verhuurd en hogere huurinkomsten opleveren. Dankzij de renovatie is de faire waarde van het retailpark met een kleine 4 miljoen euro gestegen.

Retail Estates laat ook nog weten dat het met een obligatielening voorbehouden voor institutionele beleggers 30 miljoen euro heeft opgehaald. De obligatielening heeft een looptijd van 5 jaar en biedt 1,99 procent intrest. De opbrengst is bedoeld om een oudere obligatielening die in in april 2021 te vervalt, af te lossen.

Retail Estates klimt 0,2 procent.

Atenor

Vastgoedontwikkelaar Atenor heeft het zesde en laatste kantoorgebouw van het Vaci Greens-project in Boedapest verkocht aan een Hongaars particulier vastgoedfonds, blijkt uit een persbericht. De overdracht vindt in de lente plaats. Het gebouw werd midden dit jaar opgeleverd en is voor 73 procent verhuurd. De verkoopprijs maakt Atenor niet bekend.

De onderneming zal de opbrengst van de verkoop in 2021 registreren. Voor 2020 handhaaft het vastgoedbedrijf de verwachting minimum 20 miljoen euro winst te boeken, 'wat duidelijk de voortzetting van het dividendbeleid mogelijk maakt'.

Atenor stipt nog aan dat 'de positieve impact' van de verkoop van het zesde Vaci Greens-gebouw de verwachtingen overtreft. Op basis daarvan voorspelt het bedrijf nu al nettowinst voor volgend jaar 'ondanks de algemene ongunstige economische en vastgoedcontext die op de loer ligt voor het jaar 2021'.

Vaci Greens is een groot project dat nu volledig is opgeleverd en verkocht. Dat is van groot belang voor het dividend over het boekjaar 2021.

Analist Joachim Vansanten van KBC Securities denkt dat de verkoop 72 miljoen euro kan opleveren. Verder zegt Vansanten dat hij de impact van de projectvertragingen, als gevolg van de coronapandemie, klein inschat. Daarnaast denkt hij dat de kantorenmarkt er beter voor staat dan men denkt. 'De vooruitzichten voor de kantorenmarkt zijn zeer onzeker, maar de negatieve impact van telewerken wordt waarschijnlijk overdreven.'