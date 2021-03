Brussel: Boomend Greenyard

De beurzen blijven dicht bij huis. Sofina casht een kwart miljard op zijn Indiase leerapp. Greenyard profiteert fors van een kapitaalinjectie. Recticel en Exmar profiteren van een hoger koersdoel. Kepler haalt Kinepolis van de kooplijst.

De Europese beurzen noteren zo goed als stabiel. Beleggers zijn nog altijd wat onzeker door de oplopende rentes. Klappen vallen er in de reissector. Handelaars verwijzen naar de waarschuwing van Europa dat het vaccinleveringen naar het VK zou kunnen tegenhouden. Bovendien zegt een Britse regeringsadviseur dat buitenlandse reizen deze zomer 'onwaarschijnlijk' zijn.

De Bel20 wint rond 13.00 uur 0,3 procent. Sterke stijgers zijn de grondstoffengroep Umicore (+5,2%) en de holding Sofina .

Sofina

Dat Sofina met bijna 4 procent stijgt heeft alles te maken met de resultaten die de Boël-holding afgelopen vrijdag nabeurs publiceerde. Daaruit bleek dat Sofina in het coronajaar 2020 een winststijging zag van 14,9 procent tot 1,4 miljard euro. Verder cashte de holding 230 miljoen euro op de Indiase leerapp Byju's.

Analist Michiel Declerq van KBC Securities reageert zeer positief op de cijfers. 'De netto contante waarde kwam bijna 10 euro hoger uit dan de 255 euro per aandeel die we hadden voorzien. Inclusief dividend was het totale rendement voor aandeelhouders 18 procent.'

'Hoewel de holding niet goedkoop is, denken wij dat dit meer dan gerechtvaardigd is door het sterke trackrecord.' Daarom verhoogt Declerq zijn koersdoel van 275 naar 300 euro. Sofina wint 3,7 procent.

Greenyard

Greenyard knalt meer dan 16 procent hoger. De groente- en fruitreus laat maandag in een persbericht weten dat het een nieuwe financieringsovereenkomst heeft gesloten van 467,5 miljoen met een looptijd van drie jaar. Die kan met een jaar verlengd worden tegen marktcomforme voorwaarden. De nieuwe financiering dekt de herfinanciering van de huidige bankschuld en de terugbetaling van 125 miljoen aan converteerbare obligaties.

Daarnaast maakt de onderneming bekend dat Marc Coucke (via zijn vehikel Alychlo) en de bestaande aandeelhouder Joris Ide, tevens zakenpartner van Coucke, zich verbonden aan een kapitaalverhoging van 50 miljoen euro.

Analist Alan Vandenberghe van KBC Securities zegt dat de herfinanciering en kapitaalinjectie goed nieuws zijn. 'De nieuwe kapitaalstructuur neemt veel onzekerheid weg. Zeker de onzekerheid met betrekking tot de herfinanciering van de converteerbare obligatie. De kapitaalinjectie zorgt ervoor dat de schuld daalt tot 2 keer de brutobedrijfswinst in het boekjaar '23-'24.'

Greenyard verdient het om zonder korting te noteren. ALAN VANDENBERGHE Analist KBC Securities

'Dit is een belangrijke katalysator voor een verbeterd vertrouwen in de groep', vervolgt Vandenberghe. 'We denken dat het bedrijf het nu verdient om te noteren zonder korting ten opzichte van zijn sectorgenoten. Daarom verhogen we het koersdoel van 8,40 naar 9,60 euro en laten we ons koopadvies staan.' Het aandeel wint 17 procent.

Recticel

Berenberg verhoogt het koersdoel voor Recticel van 14,5 naar 15 euro. De overname van het Poolse isolatiebedrijf Gor-Stal draagt slechts 1,5 procent omzet en 2 procent ebitda toe. Maar strategisch is deze deal heel belangrijk. 'De nieuwe tweebenige strategie, waarbij de focus ligt op isolatie en technische soepelschuim, gaat daarmee sneller vooruit dan gedacht. De deal dicht het gat dat Recticel had in zijn Europese isolatieactiviteiten, namelijk de afwezigheid in Centraal- of Oost-Europa. Zo beweegt het bedrijf richting activiteiten met een snellere groei en een hogere marge. Wij denken dat dat nog niet in de koers verwerkt zit.'

Nu draait de Poolse fabriek nog op 40 procent van haar totale capaciteit, maar Recticel wil de komende vier jaar die productie tot 100 procent van de capaciteit laten stijgen. 'Dat is een jaarlijkse volumegroei van 25 procent. Recticel zal verder profiteren van de gezonde bouwactiviteit in Polen, alsmede een nieuwe regelgeving die 20 procent meer isolatiewaarde in gebouwen eist. Verder is de fabriek nog maar vijf jaar geleden gebouwd, waardoor er minimale investeringen nodig zijn.'

Het beurshuis verhoogt de verwachtingen voor de winst per aandeel in 2021 en 2022 met respectievelijk 1,7 en 3,3 procent, waardoor een hoger koersdoel uit de bus komt. Het aandeel wint 3,1 procent.

Exmar

Exmar klimt meer dan 7 procent. KBC Securities verhoogt na de jaarcijfers het koersdoel voor Exmar van 2,75 euro naar 3,3 euro. Het advies blijft 'houden'. Analist Bart Cuypers: 'Als we geen rekening houden met een afschrijving van 28,5 miljoen dollar op oudere schepen, waren de resultaten grotendeels in lijn met onze verwachtingen. Voor 2021 gaan we uit van een klein negatief resultaat of een break-even.'

Cuypers merkt op dat Exmar wat positiever klinkt over het mogelijk herinzetten van de tango FLNG (een drijvende lng-fabriek), wat in de loop van het jaar een belangrijke katalysator kan zijn. Niettemin verkiest hij aan de zijlijn te blijven wegens de zwakke balans en de onzekerheid over de drijvende hervergassingsfabriek FSRU. Exmar is daarover in een geschil verwikkeld met Gunvor.

