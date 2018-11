Brussel: Bouchard is weg, leve Bouchard!

Bij beleggers is er bescheiden applaus nu de 75-jarige Bouchard sr. het bij Econocom na acht maanden al weer overneemt van Bouchard jr.

Na een positieve start noteert de Bel20 kort na de middag 0,7 procent in het rood op 3.484 punten. Een belangrijke reden is AB InBev. De bierreus laat 1,5 procent liggen tot 65,70 euro. De tweespalt tussen het optimisme van de meeste analisten over het aandeel en het pessimisme van beleggers blijft groot.

Jefferies is een zeldzaam beurshuis dat voor AB InBev géén koopadvies hanteert. Analist Edward Mundy handhaaft zijn 'houden'-advies. Bij beleggers blijft de twijfel heersen, ook na de dividendknip van vorige maand. De problemen, in casu een al jaren zwakke organische groei en een groeimarktcrisis die dit jaar extra zwaar op de resultaten weegt, zijn namelijk nog niet van de baan.

'Het is terecht dat beleggers hun huiswerk doen,' zegt Mundy. De analist zegt dat het track record van het management in kostenbesparingen en de integratie van overnames onbetwist is, maar er wel 'meer debat' is over het track record in het opbouwen van sterke merken.

Zeggen dat beleggers hoopvol tegemoet zien naar het kwartaalrapport van Solvay , donderdag, is de waarheid geweld aandoen. De chemiereus zakt opnieuw 1,8 procent naar 100,25 euro. De verwachtingen zijn niet hoog gespannen: de analistenconsensus rekent nu voor heel 2018 op een brutobedrijfswinst (ebitda) van 2,23 miljard, onveranderd vergeleken met boekjaar 2017.

KBC Securities-analist Wim Hoste verwacht een 'weinig inspirerend' derde kwartaal. Hij rekent wel op ene stevige hogere inkomsten uit de productie van lichtgewicht composieten voor vliegtuigen, nu vliegtuigbouwers Airbus en Boeing belangrijke projecten geleidelijk aan het opstarten zijn. Die activiteit is een speerpunt van de afdeling Advanced Materials en een belangrijke motor voor de toekomstige groei. Maar dat zou deels uitgevlakt worden door margedruk bij de afdeling natriumcarbonaat (voor onder meer detergenten en glas), de historische kernactiviteit van de ruim anderhalve eeuw oude groep.

Econocom koerst 2,7 procent hoger naar 2,89 euro. Je kunt dus niet zeggen dat beleggers euforisch zijn over de verrassende terugkeer van de 75-jarige grootaandeelhouder Jean-Louis Bouchard als CEO van de informaticagroep. 'We denken dat de beleggersreactie gemengd zal zijn, maar op langere termijn zien we een positief effect', stelt ING-econoom David Vagman, die het 'houden'-advies en koersdoel van 3,10 euro ongemoeid laat.

Vagman merkt op dat het aandeel sinds het aantreden van Robert Bouchard, de zoon van Jean-Louis, 60 procent lager getuimeld was. Bouchard junior maakte ook geen te beste beurt door op de analistenconferentie naar aanleiding van de halfjaarcijfers stilletjes de langetermijndoelstellingen die hij van Bouchard senior geërfd had, te laten vallen.

Vagman ziet de terugkeer ook maar als tijdelijk. 'Jean-Louis Bouchard zal waarschijnlijk de rol van CEO later aan een buitenstaander gunnen, een professioneel manager. Op korte termijn zullen beleggers waarschijnlijk een nieuwe waarschuwing over boekjaar 2018 vrezen en is het verloop aan de top ook geen goed nieuws voor de stabiliteit van het middenkader. Wel verzekert het bedrijf zelf dat het persbericht van gisteren niet als een potentiële waarschuwing moet gelezen worden'.

Net als ING wordt ook Degroof Petercam niet wild van de terugkeer van de oude CEO als nieuwe CEO. 'De wissel wijst op managementproblemen, maar aangezien de doelstellingen voor 2018 behouden blijven lijkt de winst niet te imploderen', stelt analist Stefaan Genoe. Hij stipt aan dat de wissel 'op middellange termijn' overnamespeculatie kan aanvuren.