Brussel: Bpost steekt neus weer boven intekenprijs

Bpost mag van beleggers stilaan van het strafbankje en ruimt daar plaats voor Ontex.

De Bel20 gaat dinsdag bescheiden hoger, met een plus van 0,3 procent naar 3.759 punten. G

Zeggen dat Argenx een bewogen voorbije beursweek had, is zowat het understatement van het jaar. Vandaag gaat de Gentse biotechnologiegroep 4,9 procent hoger naar 68,80 euro.

Na de recente achtbaanrit loven KBC Securities-analisten Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse vooral de grote transparantie over de onderzoeksresultaten voor efgartigimod bij de behandeling van de zeldzame bloedziekte ITP, resultaten die niet iedereen konden overtuigen. Het beurshuis blijft overtuigd van het potentieel van Argenx bij de behandeling van auto-immuunziektes. En dus blijft het koersdoel op 87 euro, wat gezien de koersval van vorige week zich nu in een advies van gewoon 'kopen' in plaats van 'bijkopen' vertaalt.

Dividendbeleid

Bpost zet na de zware koersval van de eerste jaarhelft de geleidelijke remonte voort met een klim van 1,1 procent naar 14,56 euro. Daarmee noteert de postbode nog altijd 43 procent onder het peil van begin dit jaar, al steekt het aandeel weer nu tenminste weer de neus boven de intekenprijs van juni 2013 (14,50 euro).

Analisten zijn sinds deze zomer wat minder somber geworden over Bpost. Niet zozeer omdat het operationeel echt veel beter gaat, maar vooral omdat het aandeel intussen voldoende afgestraft is. Die koersval in combinatie met een management dat verzekert dat niet aan het dividend - 1,31 euro bruto over boekjaar 2017 - getornd wordt, zorgt intussen voor een stevig dividendrendement van bruto 9 procent.

Ook Citi is intussen in een update over de sector van oordeel dat het aandeel 'te veel risico verrekent' en raadt aan Bpost te kopen.

SocGen knipt het koersdoel bij tot 16,5 euro, maar handhaaft het advies ook wel op 'kopen'. Als zoveelste beurshuis in de rij oppert ook SocGen dat het stevige dividend veilig is, omdat Bpost de lagere rendabiliteit kan counteren met meerwaarden uit de verkoop van vastgoed.

Maar operationeel blijven de analisten wel sceptisch. 'We verlagen onze prognoses voor de brutobedrijfswinst (ebitda) in de periode 2018-2020 met 4 à 10 procent en verwachten dat de winst tot 2020 blijft dalen. Pas vanaf 2021 rekenen we op een serieuze impact van kostenbesparingen, dankzij het nieuwe bestelsysteem (Bpost wil geleidelijk overschakelen over naar een systeem waarbij brievenpost standaard pas over drie dagen geleverd wordt, red.)'.

Bpost is dus van het strafbankje, waar Ontex nu plaatsgenomen heeft. Na het afspringen van het bod van de Franse private-equityreus PAI focussen analisten weer ongenadig op de niet zo florissante 'fundamentals' van de luierfabrikant. En dat vertaalt zich in een regen van sombere analistenrapporten. Na Credit Suisse maandag, knipt nu ook JPMorgan het advies bij (tot 'verkopen') en zakt het koersdoel tot 18 euro.

Ontex gaat 2,1 procent lager naar 18,53 euro.

Dealmaker Kinepolis

Een opvallende daler is Kinepolis , met een verlies van 2,2 procent tot 52,70 euro. ING hervat onder analist David Vagman de opvolging van de bioscoopuitbater met een 'houden'-advies en koersdoel van 60 euro.