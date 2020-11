Brussel: CFE en Mithra schieten hoger

De Europese beurzen licht hoger. Mithra profiteert van een koopadvies en is 'duidelijk verkeerd geprijsd'. Baggerdochter CFE sleept megacontract in de wacht.

De beurzen op het oude continent staan in licht in het groen. Beleggers nemen een even een pauze na de flinke koerswinsten van de afgelopen weken als gevolg van het nieuws rond performante coronavaccins.

De Bel20 klimt rond 12.00 uur met 0,1 procent.

Mithra

Een stevige winst is er voor Mithra . Het farmabedrijf schiet 12 procent hoger nadat Berenberg zijn koopadvies voor het aandeel heeft herhaald. Analiste Beatrice Allen is enthousiast over de drie blockbustermedcijnen die gebaseerd zijn op Estetrol (E4): de anticonceptiepil Estelle en de middelen tegen opvliegers Donesta en PeriNesta.

Mithra is duidelijk verkeerd geprijsd. Beatrice Allen Analist bij Berenberg

De analiste benadrukt dat E4 kwalitatief beter is dan de bestaande middelen op de markt. 'Elk van de drie producten heeft een mogelijke gecumuleerde omzet van meer dan 1 miljard euro tegen 2028. Maar de koers prijst niet eens het volledige potentieel van Estelle in. De andere twee blockbusters krijgen beleggers er nu gratis bij', zegt Allen. Ze zegt dat het aandeel 'duidelijk verkeerd geprijsd' is.

Onlangs werd E4 nog door de Europese geneesmiddelenwaakhond EMA erkend als 'New Active Substance'. Daarom verwacht de analiste een goedkeuring van de EMA voor Estelle in het eerste kwartaal van 2021, waarna de Amerikaanse waakhond FDA 'snel moet volgen'.

Allen verlaagt haar verwachtingen voor 2020, onder andere door het verwaterende effect dat de kapitaalverhoging van 65 miljoen euro heeft op het aandeel. 'Maar de waarde wordt in de toekomst extra gestuwd en we verhogen daarom onze verwachtingen op lange termijn. We verdubbelen onze prognose voor de winst per aandeel in 2022 tot 2,15 euro.' Het koersdoel zakt door de kapitaalverhoging wel van 35 naar 33 euro, maar dat geeft nog altijd meer dan 60 procent opwaarts potentieel.'

CFE

DEME, de baggergroep onder het beursgenoteerde CFE , heeft een megacontract binnengehaald. Het gaat om het havenproject van Abu Qir (Egypte) waarbij er onder andere 1.000 hectare aan land wordt herwonnen op de zee. Verder wordt het kanaal dat naar de haven leidt uitgediept tot 23 meter en baggert het bedrijf een draaibank uit tot 22 meter. In totaal baggert DEME meer dan 150 miljoen vierkante meter uit.

Voorts zal de partner van DEME, GIECO (Egyptisch ingenieursbedrijf), een aantal maritieme werken uitvoeren zoals het neerzetten van 6.800 meter aan kadewallen voor nieuwe ligplaatsen en de aanleg van 8.800 meter aan golfbrekers.

DEME zal 's werelds meest krachtige 'cutterzuiger', het schip de Spartacus, inzetten in het project.

Analist Bart Cuypers van KBC Securities denkt dat het contract een waarde van meer dan 500 miljoen euro heeft. 'Er zijn geen bedragen genoemd, behalve dat het om meer dan 300 miljoen euro ging. Maar het is het grootste bagger- en landwinningsproject ooit in deze categorie.'

'Hoewel de baggermarkt door de coronapandemie nog competitiever is geworden, is dit contract goed nieuws voor DEME', vervolgt Cuypers. 'Maar het zorgt er ook voor dat de Spartacus sneller opgeleverd moet worden.' Het schip wordt tegen eind februari verwacht.

Onlangs haalde DEME ook al een contract van 50 tot 150 miljoen euro binnen. De analist behoudt na het nieuws over de contracten zijn opbouwen-advies en verhoogt zijn koersdoel van 75 naar 80 euro.