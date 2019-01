Brussel: Deutsche Bank vs Duitse data

Je kunt niet zeggen dat beleggers hard wakker liggen van sombere Duitse data. Ze lijken meer te luisteren naar Deutsche Bank, die de groeivrees overtrokken vindt en tegen juni 10 procent beursherstel voorspelt.

De Europese beurzen zetten het momentum van vrijdag voort. Toen kregen beleggers die aandelen gedumpt hadden uit vrees voor een zware groeivertraging in 2019 een dubbele boost: een veel sterker dan verwacht Amerikaans banenrapport én een Federal Reserve die aangaf indien nodig bereid te zijn de renteverhogingen even op sterk water te zetten.

De Bel20 ging in lijn met de Europese collega's 1,3 procent hoger naar 3.382 punten. Dit ondanks zwaar tegenvallende data over de Duitse industrie. Die suggereren dat de grootste economie mogelijk later dit jaar 'technisch' in een recessie, namelijk twee kwartalen krimp na elkaar, sukkelt.

Met zo'n 'milde' recessie kunnen beleggers echter leven. Ze gaan er van uit dat via de zware verkoopgolf van de jongste maanden intussen al een veel somberder scenario in de koersen verrekend zit.

En dus lijken beleggers meer oor te hebben voor Deutsche Bank voor de Duitse data. Deutsche Bank-strateeg Sebastian Raedler verwacht begin 2019 het omgekeerde scenario van begin 2018. Toen begon het jaar met economische indicatoren die een té vrolijk beeld van de Europese economie schetsten, nu duiden ze volgens hem op een té somber beeld.

'Net zoals begin 2018 de piek van het groeimomentum markeerde, zal december 2018 de bodem blijken', luidt het. Raedler denkt dat net zoals begin 2016 de groeivrees overdreven is en beleggers een te somber scenario in de koersen verrekend hebben. 'Tegen juni zien we de Europese beurzen 10 procent herstellen.' Raedler tipt op te zwaar afgestrafte cylische sectoren zoals chemie en beveelt aan uit Europese telecom weg te blijven. Die scoorde voorbije drie maanden 18 procent beter dan gemiddeld en zijn rijp voor voor een terugval van zo'n 15 procent.

In Brussel mogen twee chemieaandelen alvast een remonte opschrijven: Solvay ging 2,5 procent hoger, Umicore won 3,3 procent.

Deutsche Bank schuift tegelijk nog een aandelentip naar voor: AB InBev De biergigant.zakte maandag na een ratingknip van Goldman Sachs nog naar het laagste peil sinds begin 2012. Deutsche probeerde nu de biergigant wat op te kikkeren. 'De aandelen zijn sinds oktober 2017 met 45 procent gezakt, door een combinatie van stijgende rentes, hoge schulden, tuimelende groeimarktvaluta en hogere grondstoffenprijzen', stelt analist Andrea Pistacchi vast.

'Nu is AB InBev het goedkoopste aandeel in de voedings- en drankensector, tegen nog geen 15 keer de verwachte winst. Dat is volgens ons moeilijk te rechtvaardigen. 2019 wordt het jaar waarop het aandeel - eindelijk - een heropstanding zal boeken, dankzij iets betere volumes, stabiliserende winst en een verbeterende macro-economische omgeving'.

Of het de start van dé heropstanding is, laten we nog even in het midden maar het aandeel AB InBev won 2 procent naar 61,47 euro.

Na de goednieuwsshow van maandag was het dinsdag een stuk rustiger in de biotech. Maar de sectorhoogmis in San Francisco deze week én de dealkoorts in de branche blijven wel kopers lokken. Galapagos ging opnieuw 3 procent hoger naar 90,4 euro, Argenx sloopte rond de middag voor het eerst de kaap van 100 euro en eindigde met een plus van 0,4 procent naar 98,4 euro.

De specialist in apothekersbereidingen Fagron was de jongste maanden evenmin immuun voor de Brusselse berenmarkt. Degroof Petercam vindt het nu welletjes en verhoogt in een lijvig rapport het advies van 'bijkopen' naar gewoon 'kopen'.