Brussel: EVS op vers dieptepunt sinds 2005

Na een iets te enthousiaste zomerrally, bevelen enkele analisten aan om nog vóór de uitkering van het superdividend winst te nemen op Telenet.

De Bel20 noteert rond de middag 0,1 procent lager op 3.744 punten. Dat verlies komt vooral op het conto van Telenet , dat 2,4 procent inlevert tot 45,34 euro.

Sinds de aankondiging van een superdividend van bruto 5,20 euro - uit te keren nu maandag 1 oktober - had het aandeel er een stevige remonte opzitten. De remonte sinds het dieptepunt aan het begin van de zomer, 37,8 euro, beloopt het herstel 20 procent.

'Telenet is niet langer goedkoop, tegenover 13 keer de vrije kasstroom en 8 keer de brutobedrijfswinst', zegt analist Daniel Morris. Hij verwijst onder meer naar de de druk op de omzet door het verlies van mobiele klanten in Wallonië en lagere groothandelsprijzen, bovenop het risico op de intrede van een vierde speler op de nu nog lucratieve Belgische 'ménage à trois'. De analist denkt niet dat een vierde speler rendabel kan opereren in ons land, maar duidelijkheid zal er waarschijnlijk pas zijn na de spectrumveiling in 2019.

Engie deelde voorbeurs in een persbericht mee dat de cumulatieve impact van de sluiting van Belgische centrales door betonrot tot nog toe 600 miljoen euro beloopt. En dit zowel op het niveau van de brutobedrijfswinst (ebitda) en courante nettowinst.

Bizar genoeg stipt de nutsgroep aan dat de mededeling 'volgt' op de telefonische conferentie met analisten van ... twee dagen geleden. En dat over een cijfer - 600 miljoen dus - dat al vrijdag bekend was.

Door de Belgische strop is het aandeel Engie weer genaderd tot dicht bij het diepterecord in de loop van de beursdag op 19 september, 12,075 euro. Dat het serieel zwak presterende aandelen waarschijnlijk in 2019 uit de Bel20 verdwijnt, zal bijgevolg een opluchting zijn voor de houders van Bel20-fondsen.

Dinsdag noteert het aandeel een plusje van 0,4 procent naar 12,30 euro. Volgens het vaak goed geïnformeerde Franse satirische weekblad Le Canard Enchaîné heeft CEO Isabelle Kocher eind juni aan land- en sectorgenoot EDF voorgesteld om de Belgische centrales over te nemen. Dit uiteraard om eindelijk af te raden van het Belgische probleemdossier.

Een verrassende deal: VGP casht 150 miljoen euro op de verkoop van het Spaanse distributiecentrum van de modeketen Mango, minder dan twee jaar nadat de vastgoedontwikkelaar in Catalonië neerstreek. Koper is het Britse vastgoedfonds Tritax.

CEO Jan Van Geet zegt 'heel lang en diep' nagedacht te hebben over de deal, omdat dat de overname in 2016 een mijlpaal was voor de groep (pro memorie: dankzij de deal schoot het aandeel VGP eind 2016 naar een recordhoogte). Uiteindelijk was de conclusie dat de verkoop van het Mango-gebouw onder deze voorwaarde in het belang van de aandeelhouders is'. Met andere woorden: Van Geet & co kregen een offer they couldn't refuse.

'Wie juichen deze transactie toe,' zegt KBC Securities in een update. Het beurshuis wijst op de uitstekende voorwaarden met een meerwaarde van 25 miljoen op minder dan twee jaar, nog zonder rekening te houden met de 150.000 m² bijhorende grond die VGP verder zal ontwikkelen.

VGP verstevigt 0,9 procent naar 66,80 euro.

Na de weerom zwakke kwartaalcijfers blijft de beurskoers van EVS maar afbrokkelen. De Luikse beeldtechnologiegroep glijdt opnieuw 2,7 procent lager naar 18,02 euro, het laagste peil sinds februari 2005.