Brussel: Een vrijdag 13 zonder ongelukken

De beurzen staan licht in het groen. De schadetak loodst Ageas door een coronajaar. Agfa-Gevaert speelt nipt break-even. Cofinimmo gaat Aedifica achterna.

De Europese beurzen veren gemiddeld 0,5 procent op. Zo zet de vaccinrally zich schoorvoetend voor. Toen maandag bekend raakte dat er een performant coronavaccin zit aan te komen gingen de beurzen stevig hoger. Maar de jongste dagen zat er wat de klad in, omdat beleggers doorhebben dat de uitrol van het vaccin nog even kan duren. Beleggers lijken er vrijdag weer een beetje in te geloven, alhoewel het vrijdag de 13de is.

De Bel20 klimt rond 11.15 uur met 0,4 procent tot 3.519 punten.

Ageas

Een van de best presterende aandelen in de sterindex is Ageas met een stijging van 1,9 procent. De verzekeraar kwam met kwartaalresultaten op de proppen. De nettowinst kwam met 992,7 miljoen euro iets onder de analistenprognose uit.

Dat het geen vrijdag-de-13dehorror was, dankte het bedrijf aan de schadetak: die presteerde beter dan verwacht. Door de coronamaatregelen en het vele thuiswerken zijn er minder auto's op de weg, zodat ook het aantal ongevallen gedaald is. De tak levensverzekeringen presteerde dan weer minder goed dan de markt had verwacht.

Analist Jason Kalamboussis van KBC Securities benadrukt nog maar eens dat de verzekeraar op de Top Picks List van KBC Securities staat. 'Dat is vooral gebaseerd op het verwachte herstel in de Aziatische markten en de toename van de winstbijdrage van Azië met de recente aankoop van Taiping. Daarnaast kan Ageas nog verder profiteren van de coronacrisis in Europa.'

Agfa-Gevaert

De beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert wint 0,8 procent ondanks een forser dan verwachte omzet- en winstdaling. De omzet dook met 16 procent lager tot 410 miljoen euro en de bedrijfswinst zakte met 13 miljoen naar 0 euro.

Dat komt vooral door de printplatendivisie van het bedrijf. Dat is de grootste tak naar omzet en die eindigde met een verlies van 12 miljoen euro. De verkoop van drukplaten en software van drukkerijen heeft zwaar te lijden onder de digitalisering van kranten, magazines en drukwerk en krijgt nog eens een extra tik door de coronacrisis.

CEO Pascal Juéry heeft al initiatieven genomen om de tering naar de nering te zetten. Zo gaan fabrieken in Frankrijk en het VK dicht, waarover in het voorbije kwartaal een akkoord met de sociale partners is bereikt.

Analist Guy Sips van KBC Securities verlaagt het koersdoel van de beeldvormer Agfa-Gevaert van 5 naar 4,75 euro en laat zijn opbouwen-advies staan. 'De omzet was lager dan verwacht. De grootste ontgoocheling was de omzet van de drukplatendivisie die meer dan 20 procent lager dook. We verwelkomen dan ook het besluit om twee fabrieken te sluiten nu de vraag naar printplaten lager is door de coronapandemie. Het resultaat van de sluiting zal al in het vierde kwartaal te zien zijn en dat effect zal steeds groter worden in de daarop volgende kwartalen.'

'Op de middellange termijn voorzien we dat de meeste activiteiten van Agfa volledig zullen herstellen van de onderbreking door de coronacrisis', vervolgt Sips. 'Maar de vraag naar printplaten zal waarschijnlijk niet volledig herstellen.'

ING blijft bij zijn neutraal advies. 'De cashflow uit de bedrijfsvoering blijft een probleem, met 15 miljoen die tijdens het derde kwartaal wegstroomde', stippen analisten Maxime Stranart en David Vagman aan. 'We denken dat de analistenconsensus voor heel 2020 zo'n 15 procent lager moet', becijferen de analisten. 'Op dit ogenblik ligt de lat op 51 miljoen euro, terwijl de teller na negen maanden op 23 miljoen is blijven steken.'

Het aandeel noteert sinds Nieuwjaar met een verlies van 30 procent (zie grafiek).

Aedifica

De zorgvastgoedspeler Aedifica zag de huurinkomsten in zijn vijfde kwartaal ten opzichte met eind september 2019 met 35 procent stijgen tot 47,3 miljoen euro. De waarde van de vastgoedportefeuille klom met 52 procent tot 3,5 miljard euro. De onderneming laat verder weten dat ze 'solide resultaten' heeft geboekt die het budget licht overstijgen, waardoor het dividend herbevestigd wordt. Verder is de gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten 19,5 jaar en is de bezettingsgraad 100 procent.

Aedifica benadrukt nog maar eens hoe groot het inmiddels is geworden. De vastgoedonderneming heeft nu 473 zorgvastgoedsites in zes landen die onderdak bieden aan meer dan 33.000 bewoners. Verder heeft de onderneming een pijplijn van 783 miljoen euro aan acquisities en bouw- en renovatieprojecten. In het vijfde kwartaal werden 14 projecten opgeleverd met een totaal investeringsbudget van 65 miljoen euro.

Voorts laat het weten dat de schuldgraad van 50 naar 40 procent daalt na de kapitaalverhoging van 459 miljoen euro van eind oktober. Dat was de grootste geldronde ooit in de Belgische vastgoedsector. Aedifica was zelf recordhouder met een kapitaalronde van 418 miljoen euro in 2019, om een grote Britse overname te financieren. De kapitaalronde was nodig omdat de schuldpositie was opgelopen nadat het bedrijf het Finse Hoivatilat begin dit jaar overnam voor 600 miljoen euro.

Analist Wido Jongman van KBC Securties verlaagt het koersdoel van de zorgvastgoedspeler Aedifica van 125 naar 120 euro. Dat doet Jongman om te corrigeren voor de recente kapitaalronde van het bedrijf. 'De pandemie had geen grote impact op de cijfers. De huurinkomsten bleven stabiel en er is geen indicatie dat de betalingscapaciteit van de uitbaters aangetast wordt. Daarnaast zien we dat de bezettingsgraad in Finse kinderdagverblijven sinds midden augustus weer op zijn oude niveau zit.'

De analist heeft een koopadvies voor het aandeel. Aedifica trappelt ter plaatse.

Cofinimmo

Ook opvallend: in navolging van Aedifica trekt nu ook Cofinimmo naar Finland. De groep stapt in een bouwproject van een medisch centrum, met een waarde van 20 miljoen euro. In tegenstelling tot Aedifica gaat het bij Cofinimmo dus om een eerste, kleine deal. Het toekomstige medisch centrum is al verhuurd aan een particuliere zorgverstrekker.