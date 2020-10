Brussel: Galapagos en de Halloween-meeting

De Europese beurzen blijven dicht bij huis. Galapagos heeft eind deze maand een cruciale vergadering. Exmar stijgt fors na een scheidingsdeal met zijn Argentijnse partner. Kinepolis zakt na een adviesverlaging.

Beleggers zijn voorzichtig optimistisch dat er mogelijk toch een deal komt tussen de Democraten en de Republikeinen voor een Amerikaanse steunpakket voor de economie. Dinsdag is een cruciale dag voor de onderhandelingen, omdat de voorzitster van het Huis van Afgevaardigde, Nancy Pelosi dinsdag als deadline heeft gesteld als het stimuluspakket er nog voor de presidentsverkiezingen moet komen.

Het gemiddelde Europese aandeel wint rond de middag 0,1 procent en de Bel20 tekent er 0,5 procent bij. De hoogvliegers in de Brusselse graadmeter zijn AB InBev , Aperam en Ageas .

Galapagos

De zakenbank Morgan Stanley zegt in een update dat er rond Halloween - eind oktober, begin november - een cruciale vergadering plaatsvindt voor CEO Onno van de Stolpe van Galapagos naar aanleiding van de bedenkingen die de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA heeft over filgotinib.

'We hadden gedacht om de data te krijgen in een studie in het eerste kwartaal van 2021 en een mogelijk nieuwe aanvraag bij de FDA. Maar partner Gilead plant een vergadering met de FDA en zegt dat als een goedkeuring onwaarschijnlijk is het de commerciële afspraken rond de marketing van filgotinib gaat heroverwegen.'

Volgens de zakenbank zijn er nu drie mogelijke scenario's. 'Het eerste is dat Gilead de commerciële rechten voor de VS teruggeeft aan Galapagos. In dat geval is een heronderhandeling van de Amerikaanse rechten mogelijk waarbij Galapagos de commercialisering op zich neemt. In dat scenario zou onze waardering voor het bedrijf dalen met zo'n 20 procent.'

In het tweede scenario zal Gilead geen aanvraag indienen voor de behandeling tegen reumatoïde artritis, maar wel tegen colitis ulcerosa (dikkedarmontsteking). Daarbij zou de waardering volgens Morgan Stanley met 10 procent afnemen.

Een derde mogelijkheid is dat de bijeenkomst uitwijst dat filgotinib wel kans van slagen heeft, waarbij er geen verandering in de afspraken rond commercialisatie plaatsvindt. 'Wanneer dat gebeurt denken we dat Galapagos 10 tot 20 procent hoger kan gaan door de opluchting bij beleggers', schrijft het beurshuis.

Kortom: de komende weken beloven spannend te worden voor de Galapagos-aandeelhouder. Beleggers houden het hoofd koel: het aandeel gaat 0,3 procent hoger.

Exmar

Exmar heeft een schikking getroffen met zijn Argentijnse partner, de oliegroep YPF. De aardgasvervoerder krijgt een betaling van 150 miljoen dollar, zodat YPF vroegtijdig onder zijn huurcontract voor de drijvende lng-fabriek Tango uit kan. 22 miljoen dollar vloeit direct naar Exmar en de rest volgt over anderhalf jaar in maandelijkse schijven. 40 miljoen moet als onderpand naar Bank of China en Deutsche bank, de kredietverstrekkers voor de lng-fabriek.

KBC Securities noemt de Argentijnse echtscheidingsdeal voor Exmar positief. 'De liquiditeitspositie van Exmar was nijpend, dus is de 22 miljoen dollar onmiddellijke betaling welgekomen', zegt analist Bart Cuypers.

Merk de uiterst lage kredietscore van tegenpartij YPF. Die is het equivalent van 'extreem speculatief', met een hoog risico op wanbetaling. Bart Cuypers Analist bij KBC Securities

Toch hoort er ook een kanttekening bij, aangezien de rest van de betaling het komend anderhalf jaar in maandelijkse schijven van 7,1 miljoen dollar zal verlopen. 'Merk op de uiterst lage kredietscore van tegenpartij YPF, namelijk CCC bij Fitch', luidt het. 'Dat is het equivalent van 'extreem speculatief', met een hoog risico op wanbetaling'.

Gelet op de omvangrijke financiële risico's en de tarieven die onder druk staan, past Cuypers een korting toe van 50 procent op de nu weer werkloze drijvende LNG-fabriek FLNG. Op de andere lettersoep, de drijvende hervergassingsinstallatie FSRU, waar Exmar in een aanslepende arbitrageprocedure met huurder Gunvor verwikkeld zit, plakt de analist een korting van 40 procent.

Voor de FSRU ontvangt Exmar wel nog steeds huur. 'Nieuwe contracten voor beide schepen zullen waarschijnlijk tegen duidelijk lagere tarieven afgesloten worden', merkt Cuypers nog op. Hij bevestigt het 'houden'-advies en het koersdoel van 2,50 euro. Beleggers duwen het aandeel evenwel 13 procent hoger.

Kinepolis

Kinepolis zakt 1,1 procent na een adviesknip. Analist Guy Sips van KBC Securities verlaagt zijn advies voor de bioscoopgroep van 'kopen' naar 'opbouwen' en laat zijn koersdoel op 43 euro. 'In tegenstelling tot wat eerst gecommuniceerd was dat de evenement- en culturele sector voorlopig voort konden met de bestaande protocollen, blijkt nu dat Kinepolis zijn winkeltjes moet sluiten.' Daardoor kan de bioscoopketen geen drank en voedsel meer verkopen in zijn Belgische vestigingen. Kinepolis staat er juist om bekend om veel extra te verdienen aan drank, chips en snoepgoed.

'Het slechte nieuws komt bovenop alle bestaande problemen in de bioscoopsector zoals het uitstellen van films door filmproducenten en het wegblijvende bioscooppubliek', vervolgt Sips. 'Toch zijn de problemen bij Kinepolis lang niet zo groot als bij concurrenten AMC en Cineworld. We verwachten dat Kinepolis nog voor 10 tot 11 maanden liquiditeit heeft. De volgende grote terugbetaling vindt pas plaats in 2022. We voorzien dat het bedrijf verder doorgaat met het nemen van maatregelen om de kosten verder te verminderen.'

De analist herhaalt wel dat Kinepolis op de lijst met meest tweede-golf-gevoelige aandelen staat.

Dat de bioscoopketen niet langer voeding en drank mag verkopen in België is bepaald geen bier. Die forse verkoop van popcorn en andere 'in theatre sales' maakt België al jaren tot de meest lucratieve markt voor Kinepolis. Dat leert bijvoorbeeld slide 30 van de presentatie bij de halfjaarcijfers deze zomer. Door de lockdown daalde de winst per bezoeker in België wel van 6,87 naar 4,67 euro, maar bleef de thuismarkt wel vóór Nederland de lucratiefste markt voor de groep: