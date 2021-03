Brussel: Geduld is een schone zaak

De Europese beurzen houden even een pauze. Argenx drukt op de Bel20 nu het geen spoedprocedure krijgt van de FDA. Sipef verkoopt zijn thee- en rubberactiviteiten maar moet op een deel van de cash wachten.

De Europese beurzen trappelen ter plaatse. Beleggers zijn positief over de snelle vaccinuitrol in landen als de VS en het VK, maar zijn weer negatief over de oplopende rente. Daarnaast moeten Europese bedrijven meer geduld hebben, want de Europese groepsimmuniteit is nog niet voor vandaag door de trage uitrol van de vaccinatieprogramma's.

De Bel20 doet het slechter dan de Europese collega's en gaat 0,4 procent lager rond 11.30 uur.

Argenx

Naast de Europese beleggers moet ook Argenx nog even geduld hebben. Want de goedkeuring van zijn potentiële goudhaantje efgartigimod in de VS gaat langer duren dan verwacht. De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA geeft de Gentse biotechnologiegroep geen spoedprocedure. Daardoor zal het pas op zijn vroegst op 17 december groen licht krijgen. Efgartigimod is een behandeling tegen de zeldzame spierziekte myasthenia gravis (MG).

Argenx had gehoopt op een spoedprocedure, omdat MG tot de weesaandoeningen behoort, een aandoening waar op dit ogenblik niet afdoende behandeling voor bestaat. Ook analist Lenny Van Steenhuyse van KBC Securities is verrast door het nieuws. 'We zien twee potentiële redenen voor de verrassende beslissing van de FDA. Ten eerste is de werklast bij de FDA door de pandemie erg groot. Ten tweede is er meer terugdhoudenheid rond FcRn-medicijnen (een klasse waar ook efgartigimod toe behoort, red.) na de mededeling van rivaal Immunovant.' Immunovant moest vorige maand zijn onderzoek naar MG pauzeren, nadat bij enkele patiënten hoge LDL-cholesterol (slechte cholesterol) werd vastgesteld.

Het aandeel verliest 2,4 procent, waardoor het ook op de Bel20 drukt.

Sipef

Het palmoliebedrijf Sipef verkoopt de thee- en rubberactiviteiten aan Shamrock Group. De verkoop zal in twee fasen gebeuren. De eerste tranche van 40 procent verkoopt het bedrijf tegen eind maart. De overige 60 procent volgt ten laatste op 30 april 2024.

De groep doet hiermee ongeveer de helft van de rubberplantages van de hand en de volledige theeactiviteit. De overblijvende rubberplantages worden omgevormd naar oliepalmplantages. Met de opbrengst van de verkoop wil het bedrijf de schuld afbouwen en de palmolieactiviteiten verder uitbouwen in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea.

Sipef heeft een zeer goede deal gesloten. Alan Vandenberghe Analist bij KBC Securities

Analist Alan Vandenberghe van KBC Securities zegt dat Sipef een goede deal heeft gesloten. 'Wij denken dat de verkoop perfect past in de strategie van het bedrijf om een pure palmoliespeler te worden. Daarnaast zullen de opbrengsten van de verkoop de schuld doen dalen.'

Vandenberghe: 'Wij waardeerden de rubberactiviteiten op 0 dollar en voor thee rekenden we op een waardering van 15 miljoen dollar. Als we de kosten voor het personeel en de uitgaven voor de vernieuwing van de landtitels meenemen, komen we aan een verkoopprijs van 28 tot 30 miljoen dollar. Dus we denken dat Sipef een heel goede deal heeft gesloten.'

De analist reageert ook nog op recente koersontwikkelingen. 'We denken nog altijd dat de markt overdreven heeft gereageerd op de nieuwe Indonesische exporttaksen. Sinds de start van het jaar staan de palmolieprijzen boven 1.000 dollar per ton. Hoewel het nieuwe belastingregime van Indonesië de voordelen van dergelijke hoge prijzen aftopt, zal Papoea-Nieuw-Guinea volledig profiteren van de hoge prijzen. Gegeven de gunstige vooruitzichten voor duurzame palmoliespelers op lange termijn herhalen we ons koopadvies en koersdoel van 55 euro.'