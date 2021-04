Brussel: Gilead, hold on

'I need you to hold on', zingt Justin Bieber. Dat is precies van Gilead met zijn aandelen Galapagos doet. De beurzen pauzeren even hun stimulusrally.

Niet echt spektakel op de Europese beurzen , want die trappelen ter plaatsen. Ze puffen even uit na de stimulusrally van de afgelopen weken. Ook in Brussel rolt wat tumbleweed en klinken er wat krekels met weinig hoge of lage uitslagen binnen onze favoriete graadmeter. De Bel20 zakt een lichte 0,2 procent tot 3.934 punten. Met als grootste stijger Aperam (+1,7%) en als grootste daler Proximus (-1,4%).

Galapagos

Justin Bieber - Hold On

Niet iedereen is zo'n fan van Justin Bieber als de auteur van dit stuk, maar mogelijk heeft u op de radio zijn laaste hit 'Hold On' gehoord. Daarin zingt hij: 'I need you to hold on, heaven is a place not too far away'. Mogelijk heeft Galapagos dat wel gezegd tegen het Amerikaanse Gilead . Het Mechelse biotechbedrijf meldt namelijk dat Gilead ermee akkoord gaat zijn zogenaamde lock-upperiode te verlengen tot 22 augustus 2024. Dat houdt in dat de Amerikaanse partner tot die datum geen Galapagos-aandelen verkoopt. Gilead is veruit de grootste aandeelhouder en heeft volgens de laatste informatie een belang van 25 procent.

Gilead toont vertrouwen in Galapagos Lenny Van Steenhuyse Analist bij KBC Securities

Volgens analist Lenny Van Steenhuyse van KBC Securities laat de overeenkomst zien dat Gilead vertrouwen heeft in het biotechbedrijf. 'Dat Gilead nu al communiceert dat het de aandelen wil vasthouden tot minimaal 22 augustus 2024 is opmerkelijk. Er zit namelijk nog wat risicovolle data aan te komen.' De belangrijkste lijkt te gaan over de MANTA-studie.

'De initiële data van de MANTA-studie bleken hoopvol te zijn, maar er blijft een scenario waarbij de Amerikaanse gezondheidswaakhond meer data eist rond mogelijke schadelijkheid van filgotinib voor de spermaproductie. Dat zou de goedkeuring voor filgotinib voor de behandeling van de inflammatoire darmziekte ulceratieve colitis kunnen vertragen.' Daarnaast verwijst de analist naar uitkomsten van de eerste onderzoeken rondom Toledo, een veelbelovend onderzoeksprogramma voor de behandeling van ontstekingsziekten, die eraan zitten te komen.

Van Steenhuyse blijft aan de zijlijn staan met een houdenadvies en koersdoel van 85 euro.

Nyxoah

Op de brede markt kwam Nyxoah met resultaten. Het bedrijf dat een chip ontwikkelt tegen slaapapneu boekte een kleiner dan verwacht verlies van 0,677 euro per aandeel. De nettokaspositie kwam hoger dan verwacht uit op 92,3 miljoen euro. 'Met deze cashbuffer kan Nyxoah door tot het tweede kwartaal van 2023', zegt analiste Laura Roba van Degroof Petercam. 'De eerste gegevens oer het BETTER SLEEP programma zijn de belangrijkste komende katalysatoren. Een positieve uitslag zou het bedrijf een stap dichterbij een toegang tot patiënten met ernstige slaapapneu kunnen brengen.' Roba rekent nu op een kans van 60 procent dat het bedrijf toegang krijgt in de VS.

Cofinimmo

De beursgenoteerde vastgoedgroep Cofinimmo financiert de overname van vijf woon-zorgcentra in België door nieuwe aandelen uit te geven. Via de nieuwe deal krijgt Cofinimmo twee rusthuizen in Brussel en drie in het Luikse in handen. De centra, samen goed voor een oppervlakte van ruim 25.000 vierkante meter, leveren een jaarlijks rendement van bruto 4,5 procent op.

Het brutorendement van 4,5 procent is minder dan de in ons model aangenomen 5,5 procent. WIDO JONGMAN ANALIST BIJ KBC SECURITIES

'De schuldratio is met 0,8 procent afgenomen', zegt Kepler. 'We verwachten dat die ratio in het eerste halfjaar 46,3 procent bedraagt. Sinds eind oktober tellen we voor 900 miljoen euro aan transacties. Inclusief de transacties in Spanje en Italië zal dat 1,3 miljard euro bedragen, waardoor het bedrijf snel een portfolio van 6 miljard kan halen tegen 2022. We behouden ons koopadvies en ons koersdoel van 147 euro.'

'Het aangegeven brutorendement van 4,5 procent is minder dan de in ons model aangenomen 5,5 procent voor transacties die nog aangekondigd moeten worden', stelt analist Wido Jongman van KBC Securities. 'Daarnaast doet de volledig met nieuwe aandelen gefinancierde transactie de winst per aandeel dalen. Die zakt met 1,5 naar 3 procent voor dit boekjaar. Er is echter geen sprake van een materiële impact op ons waarderingsmodel, dus we blijven bij ons koopadvies en een koersdoel van 150 euro.'

VGP

De logistieke dienstverlener VGP heeft Jonny Allen aangesteld als directeur Urban en Last Mile Logistics. Allen, die op 1 maart bij de onderneming begon, wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van VGP's last mile, e-commerce en urban logistics aanbod. Dat biedt het bedrijf aan nieuwe en bestaande klanten in alle landen waar het actief is.