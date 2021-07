Brussel: Gimv profiteert van boom in private equity

De Europese beurzen doen een stapje terug. Gimv verkoopt zijn belang in het Nederlandse zorgbedrijf Equipe. Orange Belgium is volgens analisten te conservatief met zijn prognoses. Cofinimmo strijkt neer op de Britse zorgmarkt.

De Europese beurzen doen een stapje terug na paniekverkopen op de Chinese beurs. In China zakte de Chinese CSI300-index op een bepaald moment met bijna 5 procent. De aanleiding is nieuwe regelgeving rond private aanbieders van onderwijs.

Lees Meer analyse Wacht beleggers in Chinese tech hinderlaag of fortuin?

Volgens Peking is de onderwijssector 'gekaapt door kapitaal' en daarom zijn grondige hervormingen nodig. Het komt erop neer dat de onderwijsbedrijven geen winst meer mogen maken en dat ze geen kapitaal meer mogen ophalen. 'Het worstcasescenario is nu realiteit. Eigenlijk zijn deze aandelen niet-investeerbaar geworden', reageert JPMorgan. Eerder voerde Peking een gevecht tegen (fin)techbedrijven.

Ook de Bel20 moet rond 12 uur 0,4 procent prijsgeven tot 4.215 punten. Vooral de bierreus AB InBev weegt op de graadmeter met een verlies van 1,2 procent tot 57,44 euro.

Gimv

Gimv veert 1,5 procent op tot 54,2 euro. De Antwerpse investeringsmaatschappij kondigt de verkoop aan van een belang in Equipe Zorgbedrijven, de Nederlandse specialist in esthetische zorg, en profiteert daarmee van de boomende markt voor private equity. De Vlaamse durfinvesteerder stapte in 2015 in de groep die 6 klinieken en 20 poliklinieken uitbaat. Gimv verkoopt zijn aandelen aan Nordic Capital.

De transactie verhoogt de nettoactiefwaarde van Gimv met 1 euro per aandeel. Meer financiƫle details maakt Gimv niet bekend.

De positieve impact van 1 euro per aandeel op de nettoactiefwaarde van Gimv is indrukwekkend. Michiel Declercq Analist bij KBC Securities

Analist Michiel Declercq van KBC securities verhoogde na het nieuws zijn koersdoel van 57 naar 59 euro en liet zijn koopadvies staan. 'De positieve impact van 1 euro per aandeel op de nettoactiefwaarde van Gimv is indrukwekkend, omdat Equipe niet eens in de top 20-posities stond eind maart. Daardoor was de boekwaarde van het bedrijf beneden 23 miljoen euro.'

'De meerwaarde komt neer op zo'n 26 miljoen euro, waardoor de verkoopprijs minstens 100 procent boven de boekwaarde moet liggen', vervolgt Declercq. Volgens de analist laat dat zien dat Gimv conservatief rekent als het om de waarde van zijn portefeuille gaat. 'De jongste tien jaar realiseerde de investeringsmaatschappij een gemiddelde meerwaarde van 40 procent op de boekwaarde. Maar nu kunnen de meerwaarden nog hoger liggen omdat de markt voor private equity hoge waarderingen kent. Daardoor zou ik niet verwonderd zijn als Gimv nog verdere meerwaarden van meer dan 40 procent realiseert in 2021.'

Declercq herinnert beleggers eraan dat de meerwaarde op de verkoop van allesversnijder Summa eerder deze maand ook ongeveer 70 procent bedroeg.

Orange Belgium

Orange Belgium weet niet te profiteren van beter dan verwachte cijfers en trappelt ter plaatse rond 19,46 euro. De nummer drie van de Belgische telecom legde vooral dankzij het kabelknippersaanbod een behoorlijke omzetgroei voor: de dienstenomzet steeg over het tweede kwartaal 5 procent naar 232 miljoen. De globale omzet steeg sterker (+8%), maar dat is vooral te danken aan de weinig rendabele doorverkoop van mobieltjes. Die hardwareverkopen lagen in het tweede kwartaal van 2020 zo goed als volledig stil, door de lockdowns.

Het was logisch geweest als de telecomspeler zijn ramingen voor de brutobedrijfswinst had opgetrokken. Ruben Devos Analist bij KBC Securities

De brutobedrijfswinst - EBITDAaL in het lettersoepjargon van Orange Belgium - stijgt 6 procent naar 91 miljoen euro, iets beter dan de 88 miljoen euro waar analisten gemiddeld op rekenden. Netto zakte de winst door hogere investeringen en afschrijvingen echter 40 procent naar 11,6 miljoen euro.

Analist Ruben Devos van KBC Securities stelt dat de behouden prognose van Orange Belgium voor 2021 te conservatief is. Nu rekent de groep op een beperkte omzetgroei en een brutobedrijfswinst tussen 320 en 340 miljoen euro. 'Het was logisch geweest als de telecomspeler zijn ramingen voor de brutobedrijfswinst had opgetrokken naar 330 tot 350 miljoen euro. Dat omdat er al twee keer beter dan verwachte resultaten zijn geleverd, nadat de prognose is gegeven. Daarom schroeven wij onze raming voor de brutobedrijfswinst op naar 340 miljoen euro.'

Ook analist David Vagman van ING denkt dat de prognose van Orange Belgium aan de lage kant is. 'Als we de brutobedrijfswinst van het tweede halfjaar van 2020 optellen bij die van het eerste halfjaar van 2021, komen we al op 335 miljoen euro. En dat terwijl de telecomspeler in het tweede halfjaar nog zal profiteren van de doorgevoerde kostenbesparingen, de groei in kabelinkomsten en een herstel bij de inkomsten uit dataroaming.'

Vagman blijft bij zijn koopadvies en koersdoel van 29 euro.

Cofinimmo

Cofinimmo verliest 0,2 procent nadat het drie woon-zorgcentra heeft verworven in het VK voor 57 miljoen Britse pond. De woon-zorgcentra situeren zich in het oosten en zuidoosten van Engeland en tellen ongeveer 200 bedden. Voor elke site heeft Cofinimmo een huurovereenkomst afgesloten van 35 jaar met de zorguitbater County Court.

Analist Wido Jongman van KBC Securities reageert op de aankoop. 'De investering valt niet onder de verwachte investeringen van het bedrijf. Maar we gingen al uit van 126 miljoen euro aan additionele investeringen voor de rest van het jaar met een geschat brutohuurrendement van 5,5 procent.' Voor deze acquisitie voorziet Jongman een brutohuurrendement van 4,25 procent, waardoor het rendement lager dan verwacht is.

'We zullen onze prognoses daardoor licht naar beneden bijstellen, maar omdat het gaat om een relatief kleine aankoop zal de impact op de waardering meevallen', vervolgt de analist. 'We herhalen ons koopadvies en een koersdoel van 150 euro.'