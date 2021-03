Brussel: Global Graphics primus, Akka pineut

De beurzen gaan vooruit. Global Graphics ziet de omzet sterk stijgen. Akka ziet de omzet juist dalen en slikt een adviesverlaging. ASIT tuimelt na het wegvallen van de Franse reddingsboei.

De Europese beurzen noteren in het groen. Dat is mee dankzij het soepele beleid van de Amerikaanse centrale bank (Fed). De Fed zal de rente nog zeker tot 2024 op nul houden. Daarmee blijft het goudlokjescenario van beleggers - een mooie economische groei en een lage rente - overeind.

Ook de Bel20 profiteert van het optimisme. De graadmeter klimt rond 11.45 uur met 0,8 procent. De stijgende rente zet de bankaandelen ING en KBC nog eens in het zonnetje. Ze gaan respectievelijk 1,6 en 0,8 procent hoger.

Global Graphics

Voor de echte actie moeten we donderdag op de brede markt zijn, waar Global Graphics ruim 7 procent stijgt. Het softwarebedrijf legt over het bewogen 2020 - eerst de verkoop van de lettertypespecialist URW, dan de aankoop van Hybrid Software - degelijke resultaten voor, leert het jaarverslag.

De omzet steeg met 22 procent naar 22,5 miljoen. Die groeiende bovenste lijn zette een hefboom lager op de resultatenrekening. Het courante nettoresultaat kwam uit op 1,75 miljoen euro of 0,15 euro per aandeel, tegenover een verlies van 0,52 miljoen over het boekjaar 2019.

Inclusief de meerwaarde op de verkoop van URW kwam de nettowinst uit op 5,9 miljoen euro, tegenover 0,5 miljoen een jaar eerder. Netto telde de balans per eind december 6,86 miljoen euro cash, tegenover 5 miljoen een jaar eerder.

Grootaandeelhouder Guido Van der Schueren slaagde er in 2018 niet in Global Graphics van de beurs te halen tegen 4,25 euro per aandeel, omdat de minderheidsaandeelhouders tegenstribbelden. Via de inbreng van Hybrid in ruil voor nieuwe aandelen is Van der Schueren er wel in geslaagd zijn belang op te drijven van 50 naar 82 procent. Dat is niet zo ver van het 'uitrookniveau' van 90 procent volgens de Britse overnamewet.

Akka

Akka gaat dan weer meer dan 10 procent lager. De Franse ingenieursgroep met een notering in Brussel zag de omzet in 2020 met 16,5 procent dalen. De recurrente bedrijfswinst kwam uit op 20 miljoen euro. '2020 was een ongekend jaar waarin we onze organisatie hebben afgeslankt en in de kosten hebben geknipt. Daarnaast hebben we de focus op de cashgeneratie gelegd. We plukken nu al de vruchten van die aanpak', zegt CEO Mauro Ricci. Door de grotere focus op cashgeneratie had het bedrijf in 2020 een vrije kasstroom van 142 miljoen euro.

Akka denkt sterker uit de crisis te komen. 'We verwachten een voorzichtig herstel in het eerste halfjaar van 2021 om vervolgens te versnellen in het tweede halfjaar, waarin we een goed momentum verwachten in onze digitale activiteiten en in de meeste van onze sectoren. We zijn goed gepositioneerd om te profiteren van het wereldwijde herstel dat zeker zal plaatsvinden.'

Analist Ruben Devos van KBC Securities reageert op de resultaten. 'De recurrente bedrijfswinst en de vrije kasstroom waren beter dan verwacht, maar die beter dan voorziene prestatie is wel van een lage kwaliteit. De recurrente bedrijfswinst laat 190 miljoen euro aan niet terugkerende kosten buiten beschouwing en de vrije kasstroom profiteert van uitgestelde betalingen.' De analist verlaagt zijn advies van 'opbouwen' naar 'houden' en laat zijn koersdoel op 23 euro staan.

'De verkoop stond ook in het vierde kwartaal onder druk, opnieuw door een slecht draaiende auto- en luchtvaartindustrie', zegt Devos. 'We herhalen dat de weg naar het herstel langer is dan werd gedacht. De prognose van het bedrijf is ook niet erg opbeurend, onder andere omdat de zichtbaarheid voor de omzet beperkt blijft en omdat het bedrijf een significant negatieve vrije kasstroom verwacht.'

'Met zulke grijze vooruitzichten verwachten we dat het bedrijf cash zal verbranden in 2021 en 2022 en dat de vruchten van de herstructureringsprogramma's nog ver weg liggen.'

ASIT Biotech

Het aandeel van ASIT Biotech krijgt een klap van bijna 20 procent. De handel in het aandeel werd donderdag hervat na een verse mokerslag voor het virtueel bankroete Waalse biotechbedrijf: de onderhandeling met het Franse bedrijf DMS zijn afgesprongen, klinkt het in een korte mededeling.

Het bankroete biotechbedrijf poogt al maanden te overleven met CEO Frank Hazevoets als 'last man standing'.