Brussel: Goudhaantje draait in de soep

De beurzen trekken hoger. Galapagos ziet zijn american dream eindigen, nu Gilead de samenwerking stevig terugschroeft. Colruyt scoort beter dan verwacht, maar ziet het marktaandeel dalen.

De beurzen winnen terrein nu het Amerikaanse Congres vooruitgang boekt met een economisch stimuluspakket. Beleggers hopen op een nieuw pakket voor het einde van het jaar. De Republikeinen en Democraten steggelen al weken over nieuwe steunmaatregelen voor de Amerikaanse economie.

De Bel20 verliest rond 11.15 uur 0,2 procent.

Galapagos

De grootste daler in de sterrenkorf is Galapagos : het aandeel duikt ruim 14 procent lager. Het aandeel heeft slecht nieuws te verwerken, want de farmareus Gilead zet de samenwerking met Galapagos in de VS en Europa stop. De Amerikanen zien geen mogelijkheid meer om goudhaantje filgotinib als reumamiddel op de cruciale Amerikaanse markt te lanceren.

Met de opdoffer van woensdag waarderen beleggers de biotechnologiegroep nog op 5,4 miljard euro, nauwelijks meer dan de cash die de Mechelaars eind september op de bank hadden staan (zie grafiek). Ofwel: beleggers hechten bij de huidige koers nauwelijks waarde aan het lopende onderzoek.

Analist Lenny Van Steenhuyse van KBC Securities knipt het koersdoel voor Galapagos bij van 139 tot 110 euro en behoudt zijn koopadvies. 'De vooruitzichten voor Filgotinib hebben een forse klap gekregen. We verwijderen alle Amerikaanse verkopen van het medicijn in reumatoïde artritis uit ons model. Verder worden ook psoriatische artritis (ontsteking van gewrichten) en ankyloserende spondylitis (reuma aan de gewrichten van bekken en wervelzuil) uit het model gehaald omdat de klinische studies worden stopgezet. Dat wordt deels gecompenseerd omdat het biotechbedrijf nu volledige omzetten ontvangt in Europa, minus 8 tot 15 procent aan royalty's vanaf 2024.'

'Een deel van de Europese verkoopkosten kan gedekt door de betaling van 160 miljoen euro van Gilead', vervolgt Van Steenhuyse. 'Maar Galapgos moet vaart maken om de markten te dekken die eerder Gilead voor zijn rekening zou nemen: het VK en Duitsland. Daarnaast zullen op korte termijn de kosten voor onderzoek en ontwikkeling stijgen omdat het bedrijf de meeste lopende onderzoeken voor zijn rekening neemt en de onderzoeken in de startfase zijn geannuleerd.'

'Hoewel de behandeling voor UC (ernstige darmontsteking) en CD (ziekte van Crohn) nog een kans heeft op goedkeuring, vertragen we de potentiële lancering voor UC met één jaar waardoor we een lancering in 2023 verwachten, in tandem met CD. 'We schatten dat de negatieve impact op de koers 11 euro zal bedragen voor filgotinib, die we nu waarderen op 20 euro per aandeel.'

Colruyt

Colruyt komt met beter dan verwachte cijfers over het eerste halfjaar. Het bedrijf profiteert van de stijgende verkoop omdat mensen door de coronacrisis meer thuis zijn. Maar analisten zijn niet helemaal gerust.

Degroof Petercam, de jongste tijd een schaarse Colruyt-'bull' in een beurswereld vol sceptici, verlaagt na het halfjaarrapport het advies voor de supermarktketen van 'kopen' naar 'houden'.

'De resultaten waren beter dan verwacht, maar we maken ons zorgen over het verlies aan marktaandeel', schrijft analist Fernand de Boer. Hij stipt aan dat Colruyt niet langer lokaal, maar in Vlaamse supermarkten prijsverlagingen van Albert Heijn countert. Een strategie die belangrijk is om marktaandeel terug te winnen, maar wel ten koste van de winstmarge gaat.

Care Property Invest

Analist Wido Jongman van KBC Securities reageert met een koersdoelverhoging op de door Care Property Invest aangekondigde investering van 44,3 miljoen euro in een Belgisch woon-zorgcentrum in Attert. Het koersdoel gaat van 36 naar 38 euro en het koopadvies blijft staan.

'De zorgvastgoedspeler betaalt het overgrote deel van de transactie, 42,1 miljoen euro, in aandelen en betaalt de rest in cash. De 2,2 miljoen in cash betaalt Care Property voor de aanbouwkosten om naast 26 aanleuningwoningen 24 bij te bouwen.'

Dit is een slimme zet van Care Property Invest. Wido Jongman Analist bij KBC Securities

'Omdat het grootste deel van de investering met aandelen wordt betaald, daalt de debt ratio. Dat geeft de onderneming ruimte om te investeren. Daarom heb ik de door ons geschatte investeringen in het boekjaar 2021 opgetrokken van 100 miljoen naar 150 miljoen euro. Het is slim van het bedrijf om zo nieuwe aandelen uit te geven, omdat het geen kosten verliest aan partijen die een aandelenplaatsing moeten begeleiden.'